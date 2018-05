El regreso de Deadpool y la rivalidad de Borg y MacEnroe, en los estrenos del viernes

Esta semana llega a la cartelera una nueva entrega del anti-héroe más famoso del cine actual 'Deadpool', el drama romántico 'Las estrellas de cine no mueren en Liverpool', protagonizada por Annete Bening, y 'Borg MacEnroe. La Película', la cinta que narra la rivalidad de dos estrellas mundiales del tenis sobre la pista.

Uno de los estrenos más esperados de la semana es 'Deedpool 2' protagonizada por héroe más gamberro de Marvel y dirigida por David Leitch. Ryan Reynolds repite su papel como Wade Wilson y completan el reparto los actores Josh Brolin, Zazie Beetz, Lewis Tan, Brianna Hildebrand, Stefan Kapicic y Terry Crews, además de T.J. Miller y Morena Baccarin. 'Deedpool 2' competirá en la cartelera con otros héroes, los de 'Vengadores: Infinity War' que ha dominado la taquilla durante varias semanas.

Annette Bening y Jamie Bellforman forman pareja en el último largometraje de Paul McGuigan, una adaptación de las memorias de juventud del actor británico Peter Turner en las que relata su relación sentimental con la actriz de cine clásico Gloria Grahame, ganadora del premio Oscar a la mejor actriz secundaria en 1953 por 'Cautivos del mal'.

'Borg McEnroe. La Película' recrea una de las mayores rivalidades deportivas de todos los tiempos que se vivió en final de Wimbledon 1980, en la que el sueco imperturbable Björn Borg y el temperamental norteamericano John McEnroe se enfrentan en una final legendaria que marca la historia del tenis. Dos iconos de este deporte completamente opuestos que se convirtieron en leyenda. Fuego y hielo en la pista.

La cartelera incluye el estreno de 'Hannah', un drama galardonado en el Festival de Venecia y que cuenta con Charlotte Rampling como la actriz principal que interpreta a una mujer que ha diseñado cuidadosamente una rutina que le permita esconderse de sí misma, pero su vida comienza entonces, poco a poco, a deshacerse con la entrada de su marido en prisión.

El documental 'Dos coronas' narra los episodios menos conocidos de la vida del santo Maximiliano Kolbe, un mártir que fue conocido por su labor de fe en Auschwitz, combinando la recreación y hechos hasta ahora desconocidos con las declaraciones de expertos y de personas que le conocieron y quedaron impactados por sus palabras y acciones.

A la cartelera llega también la adaptación de la novela de Willy Vlautin 'Leon on Pete', en la que un chico de 15 años que es abandonado a su suerte tras el fallecimiento de su padre, se embarca en un peligroso viaje en busca de su tía, de la cual no tiene noticias desde hace tiempo. Acompañado por su mejor amigo 'Lean On Pete', un caballo de carreras robado, Charley descubrirá el sentido de la vida.

'POROROCA', 'SAMSON' Y 'EL TALLER DE LA ESCRITURA'

Escrita y dirigida por Constantin Popescu, 'Pororoca' narra el drama de una familia que ven cómo sus vidas cambian abruptamente tras la desaparición en el parque de la hija de la pareja.

Bruce McDonald dirige la adaptación cinematográfica del personaje bíblico del Antiguo Testamento 'Sansón', un joven hebreo que comenzará una cruel batalla contra el ejército filisteo, para vengar la pérdida del amor de su vida. El reparto está formado por Taylor James, Jackson Rathbone, Billy Zane y Caitlin Leahy, entre otros.

'El taller de la escritura' es el drama de la directora francesa Laurent Cantet en la que la protagonista está realizando un taller de escritura, donde se dedica a redactar relatos de novela negra junto a jóvenes marginados. Esta tranquilidad se ve turbada cuando comienzan a iniciarse conflictos entre los participantes del curso a la par que surgen relaciones románticas entre ellos.

