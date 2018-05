Actualizada 14/05/2018 a las 12:23

El cantante y compositor estadounidense Gregory Porter, Premio Grammy en 2014 y 2016 y actualmente uno de los artistas de jazz más reconocidos a nivel mundial, ofrecerá un concierto en Baluarte este miércoles, 16 de mayo, a las 20 horas, dentro de la Temporada 2017-2018 de la Fundación Baluarte.

En su concierto, el cantante y compositor presentará su recién estrenado álbum 'Nat King Cole & me', un homenaje muy personal a su gran referente musical. El disco incluye 12 temas del repertorio del legendario pianista y cantante de jazz Nat 'King' Cole, como los clásicos 'Smile', 'Mona Lisa', 'L-O-V-E' y 'Nature Boy', entre otras, así como el tema original del propio Porter 'When Love Was King'.

En la actuación de Baluarte, Porter interpretará algunas de las conocidas canciones de Nat, pero también repasará algunos temas propios de sus discos anteriores, como 'Liquid Spirit' y 'Take Me To The Alley', de los que Porter ha vendido millones de copias.

Las entradas para el concierto de Gregory Porter cuestan 16, 24 y 34 euros y se pueden adquirir a través de los canales habituales: taquilla de Baluarte, la web de Baluarte y en el teléfono 902 15 00 25. Además, las entradas del programa Baluarte Joven (para titulares del Carné Joven) se pueden comprar por 5, 7 y 10 euros.

