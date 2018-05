Nerea de OT será la nueva protagonista de 'La Llamada'

Actualizada 10/05/2018 a las 13:14

El musical 'La Llamada' continúa su éxito en el Teatro Lara de Madrid. Y a partir del 17 de mayo se incorporan al reparto Nerea Rodríguez (OT 2017), Andrea Guasch ('Hoy no me puedo levantar') y Paco Arrojo ('La Voz', 'Jesucristo Superstar'). Se unirán así a Angy Fernandez, Lucía Gil, Erika Bleda y Alicia Orozco, que continúan con sus personajes.



Nerea Rodríguez será María Casado. Nerea ha sido una de las concursantes más carismáticas de la última edición de Operación Triunfo, donde Los Javis fueron sus profesores de interpretación y donde, en palabras de ellos, "se enamoraron de su talento y de su persona".



Cantante y actriz que se formó en interpretación, canto y música en escuelas de Barcelona como L'Aula de Música de Soler, L'Espai Escènic y Aules, Nerea ha trabajado en espectáculos de La Roda Producciones como 'Cenicienta, el musical con más ritmo de los 50' o 'Gospel for Kids'.



El personaje protagonista será alternado con Andrea Guasch, actriz, cantante y bailarina que lleva trabajando en el mundo del espectáculo desde que era niña y que ha participado en diversos musicales, series de televisión y películas tanto en España como en el extranjero.



Se dio a conocer en 2005 por su larga trayectoria en Disney Channel y protagonizó la última edición del musical 'Hoy no me puedo levantar' en el Teatro Coliseum de Madrid. Otros de los papeles protagonistas que ha realizado últimamente han sido en el largometraje 'After the Lethargy' de Marc Carrete.



Por su parte, Paco Arrojo interpretará el papel de Dios. A lo largo de su trayectoria profesional ha compaginado su faceta de cantante con el teatro musical participando en más de una veintena de musicales entre España y México. Cabe destacar su trabajo en 'Los Miserables', 'Jesucristo Superstar' o 'Jeckyll & Hyde'.



Recientemente es más conocido por el gran público gracias a su participación en la primera edición española del programa La Voz, editando con la discográfica Universal Music el single Eso es amar, compuesto por David Bisbal. Posteriormente edita el disco Mis ídolos bajo la distribución de Sony Music, donde incluye colaboraciones con Raphael, Alberto Cortez y Ángela Carrasco.



'La Llamada', el espectáculo que dio origen a la exitosa película del mismo nombre y que cumple cinco años sobre las tablas, cuenta con el aval de más de 500.000 espectadores y ha sido representado por actores de la talla de Macarena García, Llum Barrera, Claudia Traisac, Anna Castillo, Belén Cuesta, Gracia Olayo, Andrea Ros o Richard Collins-Moore, entre otros.



Con texto y dirección de Javier Ambrossi y Javier Calvo, nació en 2013 como un musical underground en el hall del Teatro Lara, pero el público y la crítica lo alzaron hasta el escenario principal donde ha colgado el cartel de "no hay localidades" desde entonces. El espectáculo ha girado por más de 30 ciudades españolas y ha sido representado en países como Rusia, México o Chile.

