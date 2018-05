El jurado de Cannes busca una Palma de Oro atemporal

Actualizada 08/05/2018 a las 20:26

El jurado del Festival de Cannes, presidido este año por la actriz y productora australiana Cate Blanchett, se lanzó este martes en el inicio de la 71 edición a la búsqueda de una Palma de Oro "atemporal", que perviva más allá del certamen.

Blanchett, arropada en la conferencia de prensa por la actriz estadounidense Kristen Stewart, la francesa Léa Seydoux o el director y guionista canadiense Denis Villeneuve, indicó que, "por su propia definición", el máximo galardón debe concederse a una obra buena en su conjunto.

Un filme en el que destaquen su director, guión o actuaciones, pero que también, "ojalá, dure no solo en la mente del jurado y en su imaginación, sino más allá del tiempo del festival", dijo.

Le acompañarán en la criba el actor chino Chang Chen, la guionista y productora estadounidense Ava DuVernay, la compositora de Burundi Khadja Nin, el director francés Robert Guédiguian y el ruso Andréi Zviaguintsev, cinco mujeres y cuatro hombres de siete nacionalidades y cinco continentes,

De los 21 filmes en liza, obra entre otros de históricos como Jean-Luc Godard ("Le livre d'image"), solo tres están firmados por mujeres: "Lazzaro felice" (Alice Rohrwacher), "Les filles du soleil" (Eva Husson) y "Capharnaüm" (Nadine Labaki).

"¿Me gustaría ver a más mujeres en competición? Absolutamente. ¿Creo que habrá más en el futuro? Eso espero", dijo Blanchett en un año en el que la reivindicación feminista ha cobrado especial protagonismo tras el escándalo de abusos sexuales protagonizado por el productor estadounidense Harvey Weinstein.

El cambio profundo y duradero, añadió, debe tener lugar a través de acciones específicas, que trate temas como la diversidad de género: "Está pasando en nuestra industria y espero que en muchas otras, porque la creativa no es diferente del resto en este aspecto".

Villeneuve subrayó que la ola expansiva del movimiento #MeToo le ha impresionado, y admitió que aunque en su "humilde opinión" tardará tiempo en alcanzar la igualdad, "lo conseguirá y se va a reflejar en lo que pase este año y en los siguientes".

La edición de este año finalizará el 19 de mayo y los nueve integrantes del jurado admitieron la dificultad de estar de acuerdo a la hora de premiar una película y de satisfacer a críticos, cineastas y audiencia.

"Juzgar a otro artista es muy duro. Va a ser el momento más doloroso y desafiante para todos nosotros", añadió Blanchett, la más reclamada en una comparecencia en la que dijo que intentará abstraerse de la fama o trayectoria de los directores para centrarse en su obra.

El estadounidense Spike Lee con "BlacKkKlansman"; el italiano Matteo Garrone con "Dogman" o el japonés Hirokazu Kore-Eda con "Shoplifters" son algunos de los veteranos, mientras que el ruso Kiril Serebrennikov ("Leto") o el estadounidense David Robert Mitchell ("Under the Silver Lake") encarnan parte de la renovación.

"Las películas en los festivales están bien, pero es más importante que en diez años o el tiempo que sea perduren. La Palma de Oro debe emocionar. No sé cómo de obvio será en esta ocasión, pero es muy evidente cuando lo ves", dijo Stewart, que en Cannes ha presentado, entre otras, "Café Society" (2016), de Woody Allen.

Seydoux, que ganó en 2013 la Palma de Oro por "La vida de Adèle", de Abdellatif Kechiche, avanzó que se decantará por aquella cinta que "cree un nuevo lenguaje".

"El cine es un lenguaje universal. Estoy deseando descubrir a estos cineastas de todo el mundo, pero las emociones, forzosamente, van a primar", añadió la intérprete, que en 2014 presentó "Saint Laurent", de Bertrand Bonello, o en 2015 "Langosta", de Yorgos Lanthimos.

En esta apertura no se obvió la destacada ausencia del iraní Jafar Panahi ("Three Faces") y del ruso Kirill Serebrennikov ("Leto"), que no podrán asistir a sus pases por sus problemas con la justicia de sus países.

"Esto no es un festival de cine político. (...) No es el premio Nobel de la Paz, es la Palma de Oro", concluyó Blanchett, destacando que aunque como jurado no les corresponde pronunciarse sobre la situación, "es terrible que no puedan acudir".



