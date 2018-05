El Festival de Danza Contemporánea de Navarra estrena la obra 'Gala'

Actualizada 08/05/2018 a las 15:12

El Festival de Danza Contemporánea de Navarra (DNA) estrena esta semana la obra 'Gala', de Jérôme Bel, que se llevará a escena este miércoles a las 18 horas y el jueves a las 20.30 horas en el Auditorio Barañáin.

En la obra participan un veintena de bailarines de Navarra. Entre ellos hay seis profesionales: Fermín López, María Arcos, Jon Barbarin, Luciana Croatto, Tefi De Paz y Martxel Rodriguez. El resto son intérpretes amateurs que se han incorporado al montaje tras un proceso de casting desarrollado por la artista navarra Maitane Azpiroz en coordinación con los asistentes de la puesta en escena de 'Gala' y colaboradores del propio Jérôme Bel, Frédéric Seguette y Henrique Neves.

El trabajo de preparación de 'Gala' también ha incluido un programa de formación y creación de público con presentaciones del festival DNA o talleres sobre historia de la danza en los que han participado una veintena de colectivos y entidades: club de jubilados Entrevientos, IES Barañáin, IES Alaitz de Barañáin, Escuela Diana Casas de Danza, Compañía de Danza de Arantxa Villanueva, la Escuela de Danza de Navarra, Baobab Danza Africana en Pamplona, Fundación Atena, Centro Integrado María Ana Sanz, Colegio de Educación Especial El Molino, Unidad de Rehabilitación de Salud Mental del Hospital de Navarra, Clínica Psiquiátrica Padre Menni, Centro Educativo Aranguren, Iruñea Kontakt, Xanbala espacio (Río Abierto), Escuela Profesional de Danza, Almudena Lobón, y Escuela Navarra de Teatro.

Este espectáculo está realizado en colaboración con el Auditorio de Barañáin y el apoyo del Institut Français y de la Temporada del Instituto Francés en España. Cuenta con el apoyo de Centre National de la Danse (Pantin) y Ménagerie de Verre (París), en el marco de Studiolab para proporcionar espacios de estudio.

La obra ha sido presentada este martes en rueda de prensa por Carmen Oroz, directora del servicio de Acción Cultural del Gobierno de Navarra; Jesús María Huarte, presidente del Auditorio Barañáin; Isabel Ferreira, directora artística del festival DNA; y Frédéric Seguette y Henrique Neves, asistentes de la puesta en escena de 'Gala'.

PROFESIONALES Y AMATEUR

Con una duración aproximada de 90 minutos, 'Gala' parte de la pregunta '¿qué ocurre cuando un grupo de personas comunes y corrientes se sube al escenario y se entrega al placer de bailar?'. En el espectáculo seis bailarines profesionales comparten escenario con catorce amateurs que reflejan en sus cuerpos y capacidades la diversidad de la sociedad, con el lema 'Falla de nuevo. Falla mejor'.

Considerado una de las figuras más influyentes de la danza europea, Jérôme Bel trabajó en diferentes compañías de danza antes de comenzar a presentar sus piezas, resultado de acciones y escenografías sencillas, despojadas de cualquier tipo de ornamentación. Es uno de los representantes más destacados del movimiento de la no-danza. Sus espectáculos, de carácter conceptual, se inician en 1994 con 'Nom donné par l'auteur'. Después llegan las obras 'Jérôme Bel' (1995), 'Shirtologie' (1997), 'Le dernier spectacle' (1998), 'The Show Must Go On' (2001), 'Véronique Doisneau' (2004), 'Lutz Förster' (2009), o 'Cour d'honneur' (2013).

TERCERA EDICIÓN DEL FESTIVAL

La tercera edición del Festival de Danza Contemporánea de Navarra arrancó el pasado 29 de abril, y hasta el próximo 13 de mayo se han programado 15 espectáculos y una selección de actividades de colaboración, encuentro y formación que tienen lugar en distintas localidades y emplazamientos de Navarra.

Además del estreno de 'Gala', el miércoles y jueves en Auditorio Barañáin, DNA 2018 cuenta en su recta final con 'Cuerpo-Documento / Serie 1', de Estitxu Arroyo Sánchez, el viernes en Archivo Real y General de Navarra; 'Conferencia bailada' (Parte 1 y Parte 2), a cargo de Toni Jodar, el viernes en Civican de Pamplona y el sábado en Casa de Cultura del Valle de Aranguren; y 'Gustavia', de Mathilde Monnier & La Ribot, el viernes en Teatro Gayarre.

El programa se completa con 'Bolero', de Jesús Rubio Gamo, el viernes en Centro Cultural de Noáin; 'Calling Tree. Performance itinerante', de Rosemary Lee y Simon Whitehead, el sábado en el Rincón del Caballo Blanco de Pamplona; 'Errata Natural', de Led Silhouette, 'Kirolak', de Laida Aldaz y Helena Lizari, y 'Bolero', de Jesús Rubio Gamo, el sábado en calle Mayor de Sangüesa y el domingo en Plaza Baja Navarra de Aoiz; y, finalmente, 'Ocupación Ciudadela', el sábado en Ciudadela de Pamplona.

