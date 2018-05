Rockeros del futuro, en el concierto de 'Minimusic' del tributo U2 Band

07/05/2018 a las 06:00

¿Dónde están?- preguntaba este domingo por la mañana una niña de apenas un metro de altura, de pie sobre su butaca del Baluarte.

-Ahora salen -le tranquilizaba su madre.

-No les veo -protestaba ella.

Hacía unos minutos que la presentadora de Minimusic, Cristina Ochoa, había anunciado a los chicos y chicas presentes que iban a “flipar” con la mejor banda tributo a U2 de todo el país, la U2 Band, pero el escenario seguía vacío. En ese espera previa ya se pudo comprobar que el público no era normal. Se oían silbidos, gritos de un bebé, “¡Holaaa!”, saludaba a alguien una niña entusiasta y también se escuchaban ruidos que de no ser por estar en la sala principal del Baluarte parecerían como de pájaros tropicales. Alguien empezó a dar palmas y pronto todo el público de Minimusic, los conciertos para toda la familia que organiza Diario de Navarra, le siguieron.

A los tres minutos salió Juan Holguera Durán, que dirige estos espectáculos llamados Rock en Familia, que les dio las tres grandes pautas para asistir a un concierto de rock: poner los cuernos con la mano -“a la salida os guardáis los cuernos en el bolsillo”, aconsejó-, bailar todo lo que se pueda, y cantar y gritar.

También les contó de una manera muy sencilla la historia del grupo, que partió del anuncio que puso en su instituto Larry Mullen, un batería al que le faltaba el resto de instrumentos para formar una banda de rock. El primero en responder al anuncio fue el guitarra Dave Howell, que dijo que él no quería llamarse así, a Larry Mullen le pareció algo borde pero le aceptó y quedó bautizado como The Edge (El Borde). El siguiente en irrumpir en la historia fue el bajo Adam Clayton y después Paul David Hewson, que tocaba la guitarra fatal y cantaba peor, pero Larry vio que tenía carisma, así que le aceptó. Este último tampoco quería usar su nombre real y propuso Bono Vox, buena voz en latín. Dejémoslo en Bono, le contestaron. El nombre del grupo lo decidieron también de un modo fácil, según contaba Juan Holguera a los niños, porque en inglés significa tanto “vosotros dos” como “tú también”.

Y así fue contando anécdotas de sus discos, de cómo se fueron haciendo famosos y por ejemplo salieron en Los Simpson, y mostró varias fotos, una de ellas vestidos con ropa de mujer “después de una juerga mezclando chuches con refrescos y azúcar glass”, explicó, para hacerse entender.

El concierto arrancó con Even Better Than The Real Thing y los niños empezaron a poner en práctica las tres reglas de los conciertos, pero los padres y las madres más aún. Una niña con corona de juguete daba vueltas de ballet clásico en el pasillo y pronto se fueron formando focos de baile intergeneracionales en los descansillos del auditorio.

El grupo vino desde Murcia y se mostró feliz. “Es nuestra primera vez en Pamplona, este domingo salimos de pinchos y fue espectacular”, contaron. Con I will follow los padres movían la cabeza más que los niños y con Beautiful Day los pequeños agarraron sus guitarras de cartón para moverse por la sala. “Éste es un clásico del año 87, del disco The Joshua Tree, seguro que vuestros papás lo conocen”, anunciaron y comenzaron a tocar I Still Haven’t Found What I’m Looking For. Sí que lo conocían, sí. Los que no cantaban hacían vídeos a sus hijos bailando. “Ésta trata sobre un atentado que hubo en Irlanda”, introdujeron Sunday, Bloody Sunday, que con su percusión estimuló a los pequeños. Y así fueron repasando todos los clásicos de la banda irlandesa, como In the Name of Love o One. En el descanso, se aprovechó para sortear decenas de premios.

Te recomendamos

Etiquetas Baluarte

Música

Selección DN+