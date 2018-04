22 horas para montar el puzle más grande del mundo en Mutilva

Actualizada 29/04/2018 a las 08:38

Un centenar de aficionados de varios países del mundo elaboraron en el polideportivo de Mutilva el puzzle más grande del mundo en 22 horas , un montaje colorido con los principales hitos arquitectónicos del mundo que estaba previsto acabarlo en 48 horas.



“Cuando se lanzó al mercado este rompecabezas, le propuse a la Asociación Española de puzzles elaborarlo en 48 horas en un encuentro internacional y me dieron el visto bueno”, admitía Jesús Lacasta Romero. “Ahora, en las 22 horas que llevamos, la gente ha metido mucha caña, vamos muy rápido y nos sobra mucho tiempo. Desde el viernes a las 20.00 h nos dividimos en 7 grupos para juntarlos todos al final. Llevamos sin parar día y noche. Lo único que se necesita es mucha paciencia. Aquí no hay nada competitivo, nuestro objetivo es unirnos y disfrutar del fin de semana tan agradable que estamos pasando”, añadía.



PARTICIPANTES DEL MUNDO



El puzzle cuenta con 42.000 piezas y mide 7,5 metros de ancho por 1,60 de alto. Para su elaboración, numerosos aficionados de Argentina, Bélgica, Chile o Francia, entre otros lugares, se reunieron para montarlo en tiempo récord ya que estaba previsto terminarlo en 48 horas. Anabell Pérez Muñoz, de 55 años, vino desde México para construir pieza por pieza el gran rompecabezas. “Mi madre falleció de cáncer cuando tenía 11 años. Nos dejó a mí y a mis 7 hermanos muy pronto y mi padre, para poder estar más tiempo con mi madre en el hospital, nos regaló muchos rompecabezas para que estuviésemos ocupados. Desde entonces soy muy feliz haciendo lo que me gusta y siempre que puedo intento venir a todos los encuentros. Llevo más de 22 horas sin dormir pero no me importa, intento aprovechar al máximo todo el tiempo, soy tan feliz que no me quiero ir de aquí. Amo los rompecabezas”, comentaba muy ilusionada.



Para su montaje se dividieron en 7 mesas y a cada grupo le correspondía una bolsa de 6.000 piezas. Con la agudeza visual, la capacidad organizativa y las ganas de pasar un buen rato superaron con creces todas las expectativas. Gonzalo Varela Jorquera, un chileno de 29 años, se encontraba en el recinto ultimando su bloque del puzzle. “Los rompecabezas fortalecen la paciencia, el trabajo en equipo y la observación. Lo recomiendo mucho, ojalá se extienda por el mundo. El recuerdo que me voy a llevar es que todas las personas que he conocido son muy amables, conocer a todos ellos ha sido muy gratificante”, contaba.



Esta afición con más de 250 años de antigüedad muestra un carácter social muy marcado. “Los lazos de amistad entre los participantes es lo más destacable. Aquí la parte de la convivencia es un éxito total y nos deja muy satisfechos. La gente no viene solo para hacer el puzzle e irse, viene a relacionarse con los demás”, decía el presidente de la Asociación Española de puzzles, Jesús Casellas López.



Mañana, finalizará el encuentro mundial con el VIII Concurso Solidario de Puzzles Blanca Marqués. A las 17.00 horas tendrá lugar la categoría adulta en la que por parejas, se realizará un puzle de 500 piezas en el menor tiempo posible. A las 17.30, tendrá lugar el campeonato infantil que elaborarán un puzzle de 200 piezas.

Etiquetas Mutilva

Selección DN+