El festival Navarra Sur de Tudela confirma a Loquillo y Rufus T. Firefly

Navarra Sur Festival de Tudela, que se celebrará los días 1 y 2 de junio, acaba de anunciar las últimas confirmaciones de su escenario principal Ambar con los artistas: Loquillo, Rufus T. Firefly y los tudelanos Los Moths durante la jornada del viernes (1 de junio) que se sumarán a las bandas ya confirmadas de la jornada del sábado (2 de junio): Izal, Angel Stanich, Los Flamingos y We Are Not Djs lo cual hace un cartel de ensueño y que engloba a todos los públicos y gustos musicales.



“Navarra Sur Festival” tiene el objetivo de combinar música y gastronomía, orientado a todas las edades y preferencias, pretende ser una cita cultural de calidad, acogedora e indispensable en nuestro entorno. “Navarra Sur Festival” no es un evento al uso, pretende ser un festival sin prisas, sin masificaciones, ni sobrecargo de bandas, sino que será un festival enfocado a los conciertos de sus bandas principales como Loquillo e Izal, bandas emergentes como Rufus T. Firefly y Ángel Stanich y dar visibilidad a las bandas locales.



Este jueves 19 de abril, Loquillo publicó su recopilatorio '40 años de Rock 'n' Roll Actitud', un disco de 55 temas remasterizados con grandes éxitos y nuevas canciones con el que girará en multitud de festivales este verano y concluirá con una gira especial que recorrerá once ciudades españolas en su gira homónima. Dicha reciente publicación hará que el concierto de Tudela sea exclusivo, ya que el artista interpretará una revisión completa de sus 40 años con grandes éxitos de “Rock 'n' Roll” nacional. Será la primera vez que Loquillo actue en Tudela lo cual hace un atractivo mayor.



Rufus T. Firefly, una banda emergente con trayectoria ascendiente, presentará su nuevo álbum 'Magnolia'. Próximamente se confirmarán más artistas y actividades que completarán el programa de la primera edición de Navarra Sur Festival. Los abonos están a la venta desde 40€ y las entradas de día a 28€ en la web oficial del festival www.navarrasurfestival.com.

