El amor no es lo mismo a los 20 que a los 90, pero siempre vale la pena ser vivido. Esta es la máxima de Charles Aznavour, que estre viernes ha alimentado la historia de amor que le une al público español con un concierto en el Liceo de Barcelona que, sin ser como los de antes, ha dejado muy buen sabor de boca.



El acto de amor ha estado a punto de no consumarse cuando poco antes del concierto, el maestro, que está a punto de cumplir 94 años de edad, ha sufrido un pinzamiento muscular.



'Hoy tenía dos opciones -ha dicho al aparecer sobre el escenario cojeando-: no actuar o morir en el escenario, y he elegido la segunda'.



El aplauso ha sido largo y emotivo y el embajador de la canción francesa ha empezado el concierto con 'Les Emigrants', que ha tenido que interrumpir porque no encontraba el tono.



Un inicio de concierto accidentado, en el que la voz no le ha acompañado, pero poco a poco 'aznavoice' ha ido ganando seguridad y ha logrado, con mucho oficio y talento, sobreponerse a todos los impedimentos y conseguir un 'in crescento' que ha culminado con un clímax final que ya le gustaría alcanzar a muchos jóvenes.



Ocho músicos le han ayudado a transportar al público a sus mejores años, en un recital con una brizna de nostalgia, como dice la canción 'Avec un brin de nostalgie' que ha formado parte del repertorio.



El primer tema lo ha interpretado de pie, elegantemente vestido de negro como siempre, pero en el segundo, 'Te espero', se ha visto obligado a sentarse.



Después ha ido sentándose y levantándose y ha sido especialmente bonita la interpretación a dúo con su hija Katia Aznavour de 'Je voyage'.



'Me encanta el idioma español', ha dicho antes de cantar en este idioma 'Te espero', que ha precedido a 'Nuestra juventud', 'Apaga la luz' y 'Quien', donde ha aprovechado para elogiar la traducción de Rafael del León.



También ha cantado en castellano 'Placeres Antiguos', 'Y yo en mi rincón' y 'Venecia sin ti', una deferencia que se agradece pero que parte del público ha lamentado porque "en francés suena mejor", tal como ha dicho una fan incondicional de menos de 40 años venida desde Murcia.

Y es que Aznavour tiene enamoradas a varias generaciones y, si es cierto que la media de edad del concierto era alta, también había parejas jóvenes y grupos familiares de edades muy dispares.



Con 'La mamma', Aznavour se ha quitado la americana y ha dejado al descubierto los tirantes rojos a juego con los calcetines, poniendo un poco de color en una escenografía sobria y elegante.



'Hier encore' ha sido el primer tema recibido con aplausos antes de empezar, pero después han seguido otros, como 'La Boheme', 'Venecia sin ti' o 'Emmenez-moi'.



Pero los aplausos más cariñosos han sido los que el publico ha dedicado al cantante en 'Placeres antiguos', un tema que habla del placer de bailar abrazado a tu pareja y en la que ha dado unos tímidos pasos de baile, a pesar de que minutos antes había dicho que le gustaría bailar pero que tenía miedo de perder el equilibrio.



Cercano y encantador, Aznavour se ha metido al público en el bolsillo, que le ha perdonado el inicio atropellado y ha salido del Liceu totalmente enamorado porque, como bien sabe Aznavour, aunque ya estés enamorado de tu público (y tu público de ti), siempre vale la pena alimentar el amor.

