Una antología sobre escritores navarros en euskera de la Edad Media al Romanticismo

El Gobierno de Navarra ha editado la primera antología de autores navarros en euskera en la que se han recogido los fragmentos más significativos desde el inicio de la literatura vasca hasta 1900. El volumen es el primero de una colección de antologías que llegarán a la producción literaria actual.

Cuatro especialistas en literatura vasca: Asier Barandiaran, Iratxe Esparza, Sho Hagio y Javier Rojo han trazado un recorrido literario desde sus inicios al final de la Edad Media, con Bernat Etxepare, pasando por el Renacimiento con Pedro 'Axular' hasta finalizar la recopilación con el Romanticismo de Arturo Campión o Franzisko Laphitz, entre otros. El primer ejemplar de la colección Egile Nafarren Euskal Literaturaren Antologia se titula 'Erdi arotik errenazimentura eta erromantizismoa'.

El objetivo de la antología es "dar a conocer la literatura vasca primitiva" recopilando "lo mejor de su producción desde su origen hasta el año 1900", ha explicado en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Los autores de la antología, además de escoger los textos, "han aportado pinceladas significativas sobre los escritores y sus obras, para que el lector actual comprenda y conozca mejor la aportación de los autores navarros".

Con vocación de continuidad, la antología es la primera de otras tres que llegarán a los autores y autoras actuales.

AUTORES DE LA RECOPILACIÓN

Asier Barandiaran es filólogo en lengua vasca y nació en Galdakao (Bizkaia) en 1970. Residente en Navarra desde 1995, se doctora en la Universidad del País Vasco en 2003, centro del que es profesor en la Facultad de Educación y Deporte. Anteriormente impartió clases den la Universidad de Navarra. Ha publicado varios trabajos sobre retórica en torno a la literatura vasca oral, y ha realizado también críticas y análisis literarios sobre la literatura vasca y el periodismo en euskera. Recientemente ha centrado su atención en la literatura vasca de Navarra.

Iratxe Esparza (Santurtzi, 1972) es licenciada en Filología Vasca y doctora en Estudios Literarios y en Literatura Comparada por la Universidad del País Vasco. Tras una estancia en la Universidad de La Plata, presenta su tesis doctoral, en la que analiza la transformación de la identidad y las distintas manifestaciones del sujeto posmoderno de la narrativa vasca del siglo XXI. Además de escribir trabajos sobre distintos aspectos de la literatura vasca para revistas y libros, complementa su trayectoria como investigadora a través de la participación en distintos cursos y congresos. Actualmente forma parte del grupo de investigación LAIDA (Literatura e Identidad), es crítica literaria en la prensa y profesora en la Universidad del País Vasco, en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao.

Sho Hagio (Kurume, Japón, 1962), este sociólogo japonés es desde 2016 profesor titular de la asignatura Global Basque Studies en la universidad Tokyo University of Foreign Studies. Con la sociología de la lengua como objeto de estudio principal, actualmente profundiza, entre otros, en el estudio del renacimiento del euskera. Ha escrito varios artículos, entre ellos 'External Projection of the Basque Language and Culture' (BOGA, vol. 1, ed. 1, 2013). Además, tradujo al japonés la obra de Bernat Etxepare 'Linguae Vasconum Primitiae' y la publicó en Tokio en 2014.

Javier Rojo Cobo es doctor en Filología Vasca (2004) y profesor de la Universidad del País Vasco, en el Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, en el campus de Leioa. Forma parte del grupo de investigación LAIDA (Literatura e Identidad), y ha publicado algunos trabajos en el ámbito de la historia de la literatura y de la crítica literaria en revistas y publicaciones colectivas. En las últimas décadas, además de trabajar en publicaciones académicas, ha realizado también un prolijo trabajo en periódicos, revistas y en publicaciones divulgativas periódicas.

