Elena Trapé estrena en Málaga 'Las distancias', un drama sobre la amistad

La directora catalana Elena Trapé ha presentado, en el marco del Festival de Málaga. Cine en Español, su segundo largometraje, 'Las distancias', un drama sobre la amistad y el paso del tiempo. La realizadora ha agradecido la oportunidad al certamen para poder mostrar la obra en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por las actrices María Ribera y Alexandra Jiménez, los actores Miki Esparbé y Bruno Sevilla y la productora Marta Ramírez.



La película trata sobre un grupo de amigos que aterrizan en Berlín para darle una sorpresa a Comas por su treinta y cinco cumpleaños, pero él no les recibe como ellos esperaban. A lo largo de un fin de semana, el grupo se irá desgranando, cuestionándose el sentido de su amistad y enfrentándose a la decepción que supone aceptar que su vida no es como pensaban que sería cuando eran más jóvenes.



"No pretende ser una película generacional", ha explicado Trapé, que sin embargo ha afirmado que "sí puede serlo en el contexto", ya que "el globo del estado del bienestar se ha desinflado en un momento en el que creías que tu vida subiría un escalón y no va a suceder". "Percibía en mi entorno el estado de expectativas truncadas", ha apuntalado la directora del filme.



La amistad está presente "en las dos películas, pero de manera distinta", ha manifestado Trapé, que ha explicado que "me gustan las películas se reuniones de amigos. Los reencuentros siempre tienen algo de nostálgico que me encanta. Parecía el contexto adecuado de la familia". La directora ha reconocido que le es "difícil" no "volcar cosas personales" en las películas ya que necesita que "las emociones sean algo conocido".



Una de las claves de la película es el detallado seguimiento de las personalidades de los protagonistas. "El proceso de escritura se dilató y ese tiempo lo invertimos en trabajar con ellos. Sin eso, era difícil trabajar esos detalles que cuentan cosas a través de gestos y miradas", ha expresado Trapé, que ha reconocido que "el guion tenía mucho más texto del que ha terminado en montaje".



La obra trata de un viaje de cuatro amigos a Berlín para ver a Comas, una persona definida "por todo lo que calla", ha explicado Miki Esparbé. "Me interesa más lo que calla que lo que explica. Es el más honesto de la película. Está desubicado, en una contradicción permanente con su vida y con su entorno", ha manifestado el actor que le da vida.



El filme, que se estrenará en septiembre en versión original y también doblada al castellano, se ha rodado enteramente en Berlín, la ciudad en la que ocurre la trama. "Era otra sensación, luz, textura y la experiencia de estar allí les ayudó a conocerse", ha explicado la directoria, que ha puntualizado que "ninguno de los personajes hace el viaje por el cumpleaños. Tienen otra motivación, son poco honestos, lo que es la base para que nada salga bien".



Alexandra Jiménez hace el papel de Olivia, una de las amigas de Comas. Trapé ha explicado que eligió a Jiménez porque "me recordaba a Kristen Wiig". "De repente pensé en jugar un poco. No lo dudé en ningún momento, era un reto que me gustaba, el moverla de la zona de confort", ha manifestado la realizadora.



Jiménez, que ha protagonizado varias comedias, ha expresado que cuando trabaja "no estoy concentrada en si es una comedia o un drama. La comedia contiene el drama con otro punto de vista. Para mí el planteamiento es el mismo", ha manifestado la actriz aragonesa respecto a un persona que "niega su situación" en una película en la que "todos están atrapados en sí mismo".



Ramírez, por su parte, interpreta a Anna, un personaje que "tiene otra distancia" con respecto al resto ya que ella "no es amiga". "La desubicación es mayor" por eso "tiene perspectiva y solidaridad, que nace de que es la primera en darse cuenta de la distancia que hay entre ello", ha explicado la actriz.



Por último, Sevilla ha afirmado de su personaje que "viene de un sitio de falta de capacidad de gestionar lo que pasa" ya que "su vida no está bien, está frágil y se convierte en una cosa que de repente se viene abajo". "Está una especie de bote salvavidas en la que no piensas", ha finalizado el actor que da lugar a Eloi.

