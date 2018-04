Actualizada 13/04/2018 a las 11:57

"No, calladita no estás más guapa / Tú eres preciosa cuando luchas", reivindica el poema que se convirtió en símbolo feminista el pasado 8 de marzo. Su autor, Miguel Gane, recopila estos y otros versos contra la violencia de género en "Ahora que ya bailas" porque, dice a Efe, es "aliado feminista".

La presentadora Carme Chaparro compartía el Día de la Mujer en Instagram este poema, una difusión que consiguió que los versos de "Arde" adquirieran "mayor relevancia", relata Gane (Rumanía, 1993), quien recuerda la histórica jornada con mucha "emoción y agradecimiento".



"Ese día estaba muy emocionado, pero no era por lo mío, sino por todo lo que estaba pasando. Estaba muy emocionado por ver a tanta gente, por ver a tantas mujeres, y también muchos hombres -que me sorprendió-, luchando por remar en el barco en un mismo sentido", asegura el poeta.

Aportó, con esos versos, su "granito de arena" a la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, que ahora continúa con su segundo poemario, editado por Aguilar en la colección "Verso y Cuento".



"Ahora que ya bailas" ha llegado en diez días a su tercera edición, y es un canto al amor "sano", cuando el 27,4 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 29 años cree que la violencia de género es "una conducta normal" en el seno de una pareja, según el Barómetro 2017 del ProyectoScopio.



"Y quiero vivir en una sociedad / en la que no tengas que ser valiente / a las cuatro de la mañana, / en la que ya no haya miedo / porque ellos hayan aprendido a callarse, / a dejarte en paz", escribe el poeta en "Sola".



Y también, en "Su grito, tu silencio": "No mires su móvil, / no leas sus mensajes, / no quieras explicaciones / por lo que cuelga en sus redes sociales. / Que le pidas la contraseña del teléfono / no quiere decir confianza, / quiere decir control".



"Va a sonar fatal, pero tal vez haya mucha gente que nunca lo ha visto de esa forma, pero me lee y dice 'Joder, no me había dado cuenta de esto hasta que no lo había escrito Miguel. No me había dado cuenta de, el que mi pareja mire mi móvil, es acoso'", relata el autor.



Porque, "claro", Gane "es feminista", pero matiza: "Creo que el término correcto es aliado feminista, básicamente porque el machismo no es algo que sufran los hombres a diario", opina, y añade que en esta lucha las "mujeres están en el escenario y los hombres, a su lado".



"Los políticos no entienden que millones de personas salieron el otro día a la calle para gritar por algo. Por favor, la ministra no sabe lo que es feminismo. Dijo en radio que ella no es feminista. ¿Pero cómo puedes decir eso, si eres la ministra de igualdad?", denuncia Gane.



Graduado en Administración de Empresas y Derecho, trabaja actualmente en un despacho de abogados y llegó a España hace 14 años. Fue su "profesor particular" que le enseñaba castellano quien le inició en la poesía.



"Él escribía poesía, y así empezó todo. Me enseñaba sus poemas y yo los leía encantado. Me decía que si no entendía alguna palabra, la marcase, y al día siguiente hablábamos sobre ella", rememora, y apunta que ha añadido en el epílogo de "Ahora que ya bailas" un poema de su maestro.



"Una vez me dijeron que aprendí castellano escribiendo y leyendo poesía, y creo que es verdad, tiene mucha verdad esa frase", señala Gane, poeta que encontró en las redes sociales el marco en el que expresarse y en el que ofrecer su obra.



"Creo que sin Twitter no hubiese llegado a lo que es Miguel hoy en día. Pero seguro, porque es difícil", reconoce el poeta, que, después de la red de microblogging, encontró a su "aliado" en internet en Instagram.

De internet, dice, tiene a Escandar Algeet, Sara Bueno o Mónica Gae como referentes, pero más allá de las redes "admira" a Karmelo Iribarren, y a su "poeta de cabecera de siempre", Walt Whitman, y sus "Hojas de hierba".



"La trayectoria de empezar a escribir en redes, en un blog, poco a poco ir haciéndome un nombre, haciendo más poesía... Creo que con eso he adquirido cierta relevancia", concluye el joven autor con más de 140.000 seguidores en Instagram y 30.000 en Twitter, al tiempo que reconoce que le "encantaría" dar el salto a la novela.

