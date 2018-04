Manel Fuentes emula a Springsteen en Pamplona

Actualizada 13/04/2018 a las 09:48

El conocido presentador y humorista Manel Fuentes hace acto de presencia musical en Pamplona, acompañado por su grupo The Spring’s Team - que cuenta con ocho músicos- para emular al espíritu del incombustible Bruce Springsteen. El Boss lleva mas de cinco décadas creando adhesiones y por ello las han ido surgiendo bandas tributo. En España son varias como E Streets of Fire, The Promised Band o los aragoneses Spirits in the Night . Y también está Manel Fuentes que hace ya 15 años que compagina su trayectoria como presentador con la de músico del rock que recorre los escenarios de toda España con las canciones de Bruce Springsteen. Es uno de sus más declarados seguidores desde que escuchó en el coche una canción del jefe. “Lo descubrí en la adolescencia, cuando las canciones son más que canciones. En ellas Springsteen encontró todo lo que sentía, amor, frustraciones. Y eso era lo que me pasaba a mí mismo”.



Desde los tiempos en los que Manel Fuentes tenía sección propia en el programa televisivo 'Crónicas marcianas' de Javier Sardá ya hizo de forma pública su admiración por la figura, la obra y la trayectoria de Springsteen. Años más tarde comenzó, casi como afición, una banda tributo con la que podía cantar sobre pequeños escenarios sus canciones. La buena acogida de sus conciertos, así como la fidelidad musical hicieron crecer al grupo hasta ser considerado uno de los mejores tributos de Springsteen en España. Fuentes maneja un repertorio con un buen número de temas de las diferentes etapas artísticas de Springsteen: Badlands, Hungry Heart, The Promised Land, Waitin’ on a Sunny Day, Spirit in the Night, The Rising, Land of Hope and Dreams, Born to run, Born in the USA, No Surrender, etc.



Manel Fuentes, a sus 47 años, es uno de los rostros más importantes de la televisión por el éxito que acumula en las temporadas del programa 'Tu cara me suena' que presenta desde 2011 y en el que llegó a emular a Bruce Springsteen durante dos horas. Empezó a hacer carrera como periodista en Cataluña, y sus programas en la radio entre 1995 y 2001 ganaron sendos premios Ondas. La popularidad a nivel nacional le llegó desde su participación en Crónicas marcianas entre 1997 y 2001.



+ Manel Fuentes & The Spring’s Team Sala Zentral de Pamplona. 22 horas. 18 euros.

Selección DN+