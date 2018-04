La Sinfónica de Baleares da preferencia a los músicos con catalán

Actualizada 11/04/2018 a las 17:00

La Orquesta Sinfónica de Baleares primará a los músicos que tengan conocimientos acreditados de catalán a la hora de cubrir temporalmente sus vacantes, aunque contempla la opción de contratar a intérpretes que no conozcan esa lengua si no hay alternativa.



La Conselleria de Cultura, Participación y Deportes del Govern balear, responsable de la formación orquestal, ha puesto en marcha una convocatoria para la confección de la bolsa de trabajo para contratos temporales en la que el conocimiento de catalán no se plantea como requisito para aspirar a esos contratos.



Se pueden presentar músicos titulados de cualquier nacionalidad que deberán pasar unas pruebas artísticas específicas de su instrumento para poder pasar a integrar una bolsa inicial de la que se irán escogiendo a los especialistas en función de las necesidades.



De cara a esa "lista final" para la cobertura de una sustitución por vacante o por necesidades de los programas a interpretar, tendrán prioridad aquellos que hayan acreditado un nivel de catalán B2 (nivel intermedio), al margen de la nota con que superarán las pruebas artísticas.



Según la convocatoria, "excepcionalmente, si en determinadas categorías o especialidades no han quedado aspirantes con este nivel, se podría incluir a aspirantes sin ese certificado".



En estos casos, cuando la suplencia sea previsiblemente superior a año y medio, se dará al músico un plazo de un año para que se saque el título de catalán B2, y en caso de no conseguirlo se le rescindirá el contrato.



Fuentes de la Conselleria de Cultura han indicado que, aunque no se recoge en la convocatoria, en casos de vacantes para las que se requiera una capacitación interpretativa especialmente elevada, el criterio técnico podría primar sobre el conocimiento del catalán.



El director titular de la Orquesta Sinfónica de Baleares es el madrileño Pablo Mielgo, que ejerce también de director artístico junto a un "principal director invitado" que es el japonés Joji Hattori.



En la formación tienen plaza fija 25 músicos extranjeros (40 %) y 37 españoles a quienes no se ha exigido ni se exigirá la acreditación de conocimiento de catalán, según han confirmado las mismas fuentes, que recalcan que el conocimiento de la lengua cooficial es un requisito establecido en 2016 en la Ley de Función Pública de Baleares.



Esta exigencia general ha sido rebajada en el ámbito de la sanidad pública de las islas, donde el conocimiento de catalán no es requisito pero sí condición para acceder a los complementos salariales de carrera profesional o solicitar traslados.

Etiquetas Música

Selección DN+