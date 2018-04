Gael García Bernal compite en el Festival de Cannes con una serie sobre corrupción

Actualizada 11/04/2018 a las 13:01

El actor, productor y director mexicano Gael García Bernal reivindicó en Cannes el "carácter y talento propio" de América Latina, reflejado en su nueva serie 'Aquí en la tierra', una de las diez candidatas a los premios del festival Canneseries.



"¿Por qué un talento tiene que pasar por Estados Unidos para triunfar? El español es la segunda lengua mundial en número de nativos y podemos ser colombianos, mexicanos, españolas y trabajar juntos en series, hay muchas historias que contar", reclamó Bernal en una entrevista con varios medios, entre ellos Efe.



La primera temporada de 'Aquí en la Tierra', que se estrenará en toda la región el próximo 20 de abril a través del canal Fox Latino América y en línea en su aplicación móvil, supone una muestra de la calidad "cada vez más competitiva" de la industria local.

La serie reúne a actores mexicanos como Alfonso Dosal y el propio García Bernal, con la colombiana Paulina Dávila o la española Ariadna Gil.



Un "thriller" político que habla de corrupción e impunidad, pero también "del conflicto de clases y la carga de las herencias, tanto económicas como de estatus y poder", señaló García Bernal.



El mexicano insistió en la dificultad de definir a día de hoy las series como una creación televisiva: "La propia palabra 'televisión' se ha quedado pasada de moda. Es injusto seguir llamándola así porque se consume de formas tan diversas".



Una televisión que en su juventud no le convenció y que dejó de ver a los 16 años para reconciliarse con ella hace una década gracias a la llegada de nuevos formatos que permiten otras formas de contar historias.

"Esa es la diferencia entre el cine y la serie: al cine vas para vivir una experiencia, una película no tiene por qué ser una historia, pero una serie sí, necesitas meterte de lleno y eso es lo que me gusta de ellas".



La evolución de estas producciones tampoco asusta ya a los actores de cine, como la española Ariadna Gil que afirmó que había tenido "la sensación de hacer un película muy grande".



"Al ser más largo hay una gran cantidad de tramas y personajes, pero la calidad es equivalente y lo interesante es que lo que cuenta no pasa sólo en México: la ambición es uno de los males más universales del ser humano", señaló Gil.



'Aquí en la tierra' traza la historia de Carlos (Alfonso Dosal), cuya hedonista vida cambia por completo tras el asesinato de su padre, un conocido fiscal.



Si esta muerte saca la luz el pasado de dos ricas familias cuya moral se verá continuamente cuestionada por los acontecimientos, el personaje de Gil representa el vínculo entre ellas y la lucha más evidente entre el bien y el mal.

García Bernal ya piensa en la segunda temporada, envalentonado por la buena reacción del público, que acogió con aplausos y algún "¡viva México!" la proyección en exclusiva de la serie el pasado lunes.



"Es el único problema de las series, que no puedes ver cómo las recibe el público, así que creo que este formato de festivales es la única forma que te permite estar junto a la audiencia", consideró.



Junto a otras nueve series internacionales, "Aquí en la tierra" es candidata a uno de los seis premios de la primera edición de Canneseries, entre ellos mejor serie, mejor interpretación y mejor guión.



Con unos límites de duración cada vez más fluidos y formatos cada vez más adaptados a la propia dinámica de la serie, García Bernal se acomoda en este mundo si bien asegura que no abandonará el cine.



El actor, que se llevó el Globo de Oro en 2016 por su interpretación en "Mozart in the Jungle", se mostró "triste" con la reciente decisión de Amazon de abandonar la producción tras su cuarta temporada.

"Estoy muy contento con lo que hemos hecho. Es una triste noticia y echaré de menos al personaje de Rodrigo. Extrañaré hablar de música y todo lo que me dio tener esa relación con la música, pero bueno, un ciclo se cierra, otro se abre", remató.

