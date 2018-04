Alberto San Juan llega a Barañáin envuelto en una polémica de censura

Actualizada 10/04/2018 a las 12:07

Hoy es 'trending topic' en Twitter por una polémica de censura y en unos 15 días estará en Barañáin. El protagonista de películas como 'Airbag', 'Al otro lado de la cama' o 'Días de Fútbol', Alberto San Juan, se subirá al escenario del Auditorio de Barañáin el próximo 22 de abril. Lo hará para representar junto a Marta Calvo la obra Masacre, una historia del capitalismo español. Entre tanto, se ve envuelto en una polémica que él, en un primer momento, quiso dejar pasar, tal y como ha compartido.

Fue la pasada semana cuando, en una localidad de Granada, el PP solicitó desprogramar la obra de San Juan 'Autorretrato de un joven capitalista español'. Los populares acusaron a la Diputación de Granada y al Ayuntamiento de Pinos Puente de ponerse "al servicio de la ideología más radical y sectaria" por programar en el teatro municipal esta obra que consideran que "ofende de manera muy grave a víctimas del terrorismo, a la Iglesia, al estamento judicial o a la policía", según recogió el medio GranadaHoy.

APOYO DE ACTORES

Las reacciones no se han hecho esperar. La Unión de Actores y Actrices ha mostrado esta semana su apoyo a Alberto San Juan y ha defendido el derecho a la libertad de creación.



"Desde la Unión entendemos que no casa nada bien con la democracia el intento de censura y persecución de quienes, como Alberto San Juan, son creadores artísticos", apunta el sindicato de actores.

"Consideramos a todo el mundo suficientemente independiente para poder discernir si una creación artística es de su agrado o no lo es; sin que deban los poderes públicos, incluidos los partidos políticos, cercenar la libertad de expresión de los artistas y ciudadanos de este país", han resumido.

DECLARACIONES DEL ACTOR

El actor, en un inicio, quiso dejar pasar lo que estaba ocurriendo. Sin embargo cambió de opinión: "Sentí tristeza. Es muy feo mentir, pero es intolerable cuando lo hacen representantes públicos, y más si utilizan tragedias para ello".

Con estas palabras, recogidas en medios andaluces, expresó San Juan su opinión. "Nunca he hecho apología de ETA. Debería darles vergüenza jugar con eso. Invito al grupo municipal del PP de Pinos Puente a tomarnos un café antes de la función, con un periodista si quieren, y que me digan cuándo he elogiado yo ninguna forma de terrorismo.

En las redes, compañeros de profesión, políticos y representantes de asociaciones se han manifestado así:

Cada día más censura y más represión #Insoportable



El PP pide cancelar una obra de teatro de Alberto San Juan en Granada por su 'ideología radical y sectaria' https://t.co/ZElIV3VkRM vía @publico_es — Montxo Armendariz (@montxoarmendari) 9 de abril de 2018

Les recomiendo a los vecinos de Pinos Puente que no se pierdan esta obra impredecible. https://t.co/7Vcu1rpFE2 — Antonio De La Torre (@atorrem) 9 de abril de 2018

Escandaloso intento de censura del PP en Granada contra una obra de Alberto San Juan en cuyo guión tenemos el honor de aparecer: 'Autorretrato de un joven capitalista español'. https://t.co/WzDM7jkoxC — FACUA (@facua) 9 de abril de 2018

Los “moderados” que dejan a los pensionistas sin blanca y a los más jóvenes sin futuro piden cancelar la obra de Alberto San Juan por su "ideología radical". https://t.co/z4yYNbEuHD vía @eldiarioand — Tristán Ulloa (@TrisUlloa) 9 de abril de 2018

¿Suspender una obra de teatro porque incomoda al PP? Nos quieren prohibir hasta respirar. La libertad de expresión en juego



Gracias Alberto San Juan. Por ser un actor maravilloso y por representar esta obra que encarna verdades como puños https://t.co/Z4pAANQz8W — Irene Montero (@Irene_Montero_) 10 de abril de 2018

¿Hasta donde va a llegar este estrechamiento de la libertad de expresión? El siguiente puede ser cualquiera de nosotros. Es la sociedad en su conjunto la que se juega mucho en esto. Apoyo absoluto a Alberto San Juan y su labor creativa https://t.co/yI9j97HIt0 — Juan Diego Botto (@JuanDiegoBotto) 9 de abril de 2018

Para el partido popular el intento de censura en este país no tiene límites



El pensamiento, la palabra y la creación son libres y libres los queremos



Todo el apoyo a Alberto San Juan y @uniondeactores https://t.co/88QjnQ1Szv — Idoia Villanueva (@IdoiaVR) 9 de abril de 2018

Selección DN+