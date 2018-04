A ritmo árabe en Civivox Iturrama

09/04/2018 a las 06:00

Desde el sábado, los ritmos, olores, colores y matices de la cultura árabe se pueden sentir en Civivox Iturrama. Son fruto de la veintena de actividades programadas en el marco de la Semana de difusión de la cultura árabe que ha organizado Nabda, Asociación Cultural Árabe de Pamplona para acercar esta cultura a los navarros y fomentar la interculturalidad en la sociedad.

La música fue el sábado la protagonistas de la jornada de apertura de este ciclo, que contó con un taller de percusión, enfocado en los ritmos orientales, que estuvo impartido por el músico navarro Jon Uribeetxeberría Iriarte , profesor de batería en el Drum Center de Sarriguren. También se pudo disfrutar del espectáculo La ruta de la seda que fusionó el teatro con los ritmos orientales. Por la mañana, Jaime Aznar Auzmendi, doctor en arqueología medieval, acercó a los interesados el arte árabe a través de una ponencia bajo el título Nociones básicas del arte islámico y su desarrollo en la Península Ibérica, desde el emirato hasta la época nazarí.

A primera hora de la mañana del sábado traspasar la puerta de Civivox Iturrama ya te transportaba a Oriente Medio. Los primero ritmos de la música árabe empezaban a escaparse del aula en el que Uribeetxeberría impartía su taller de percusión. Unas quince personas, muchas de ellas bailarinas de la asociación Nabda que quería conocer mejor los ritmos que a diario les hacen mover las caderas, probaban a sacar sonido a los darbuca, djembe o panderos. “Hay que relajarse”, les animaba Uribeetxeberría mientras les enseñaba los ritmos más básicos. “Ya sabéis el doum y el tac. ¡Con eso vais al fin del mundo”, les animaba a los participantes después de enseñarles los movimientos base.

Cuando el aporrear de los instrumentos se convirtió en un sonido más coordinado, llegó el momento de experimentar la música árabe en todo su esplendor. Alba Martínez, bailarina de la asociación desde hace siete años, se colocó en el centro del círculo y comenzó a bailar al ritmo que marcaban los músicos, sumidos en un trance de musicalidad. “¿Veis? ¡Doum, tack! Nada os podía parar”, les felicitaba Uribeetxeberría dejándoles ver la manera en la que se habían dejado llevar por la percusión.

“La danza árabe es muy elegante. No tiene tantos ritmos de tierra como la africana, son más de aire, más sutiles”, exponía el percusionista Uribeetxeberría el sábado. “La música debería ser importante para vivir. En estas culturas lo es. En nuestra sociedad estamos en un momento en el que nos entra de todo y no le hacemos caso a nada”, reflexionaba.

BAILE Y PERCUSIÓN

“Soy bailarina de la asociación y he venido porque aprender los ritmos me viene muy bien para bailar”, explicaba Marta López, una de las participantes en el taller. Ana Baigorri, también bailarina, había acudido por un motivo similar. En su caso, lo había hecho acompañada por sus dos hijos pequeños, Izan, de 5 años, y Noa García Baigorri, de 8. “Al pequeño le gusta la percusión y lo he traído para ver si absorbe algo”, comentaba. Participaron también los dos músicos marroquíes que formaban parte del espectáculo de la tarde. Mohamed Chaboni, cantante, comentaba que se había acercado porque “aunque yo canto, también me gusta tocar”. Los jóvenes compartieron con los presentes los conocimientos que tenían sobre los instrumentos tradicionales.

Ya por la tarde, los participantes en estas jornadas pudieron disfrutar del espectáculo La ruta de la seda. “Hemos preparado algo más que un espectáculo de danza”, prometía Miren Ripa, coordinadora de la parte de baile y organizadora de la Semana de difusión de la cultura árabe. Para conseguirlo, a las 10 bailarinas y los músico se les habían sumado 10 actores que intercalaron escenas con las piezas de danza. “Ya en la adolescencia comencé a interesarme por las diferentes culturas. Leía las enciclopedias de mi casa y recortaba lo que me interesaba”, recordaba la propulsora de estas jornadas.

“Contamos la historia del viaje de la seda”, comentaba Eloy Antoñanzas, director de la obra y del grupo de teatro Attrezzo. “Dirigir algo así es diferente, pero ya dirigí El misterio de Obanos junto con Leire Arraiza, donde tenía que coordinar un coro y una orquesta. ¡Así que algo de experiencia tengo!”, explicaba. “La idea es poder mover la obra después por más sitios. De momento, tenemos programada una segunda representación en junio”, decía esperanzado antes de que comenzase el espectáculo y confesaba estar tranquilo. “Confío en todos los ensayos que llevamos a nuestras espaldas”.

En los próximos días, la gastronomía, la cosmética o la propia lengua árabe serán las encargadas de protagonizar las actividades programadas. Para participar en los talleres es necesario inscribirse en el número de teléfono 010 o en el mismo Civivox Iturrama. Quedan plazas en todas las actividades ofertadas a excepción del curso de gastronomía árabe.

EL PROGRAMA



LUNES 9 DE ABRIL

1. Feminismos en el mundo árabe. Proyección-debate. Se abordará la situación actual de la lucha por los derechos de las mujeres , tras la evolución de los movimientos sociales y civiles en los últimos cinco años y la compleja situación que viven muchas sociedades árabes actuales. Nabda Asociación Cultural Árabe de Pamplona. Horario 17.15 horas.

2. Taller de danza del vientre. Un espacio para conocer todos los secretros de esta disciplina de la danza oriental que cada día gana más adeptos. Impartido por Miren Ripa. Horario: de 19 a 20 horas.



MARTES 10 DE ABRIL

1. Origen, historia y beneficios de la danza oriental. Sesión impartida por Miren Ripa. Horario: 17.15 horas.

2. Taller de cosmética árabe. Se presentarán productos típicos de la cosmética árabe. Taller impartido por Nabda Asociación Cultural Árabe de Pamplona.



MIÉRCOLES 11 DE ABRIL

1. Instrumentos de la música árabe. Un viaje para escuchar en directo los instrumentos y timbre y apreciar muchos matices difíciles de expresar. Ponente: Wafir Gibril, Sudan-Madrid, músico. Horario: 17.15 horas.

2. Taller de gastronomía árabe. Una oportunidad para conocer la cocina típica de Oriente Medio, así como sus ingredientes más característicos. El curso estará impartido por Salah Dalmani, profesor de cocina árabe. Horario: de 19 a 21 horas. Se han cubierto todas las plazas.



VIERNES 13 DE ABRIL

1. Tatuajes de henna. Los asistentes podrán conocer en este taller, de primera mano, cómo se elaboran estos tatuajes tradicionales de Oriente Medio. El curso estará impartido por Souad Khachan y Kawtare Jarmouni. Horario: de 17 a 18.30 horas

2. Taller de lengua árabe. Una introducción al aprendizaje de esta lengua donde se aprenderán las nociones básicas de la misma. Impartido por Abel Nizar, de la asociación Al Kitab. Horario: de 17.15 a 18.45 horas.

3. ¿Qué es el Ramadán? Ayuno, festejo y costumbres, vivencia cotidiana y espiritual del mes del Ramadán. ¿Qué distingue el día a día de un musulmán durante el mes de Ramadán y qué lo hace diferente de otros meses? Esta charla, que profundizará en la celebración religiosa, contará con la presencia especial de Nalma Sifi, argelina afincada en Bilbao, integrante de Nabda Asociación. Horario: 18.30 horas.

4. Clausura. La semana de la difusión de la cultura árabe se cerrará con un acto que contará con la colaboración de diferentes músicos y cantantes de música árabe locales. Es el caso de David Izquierdo, Azzouz, Ali, Hamid Youssef y Lhoussaine islam.Todos ellos participarán en este acto, que cerrará las actividades programadas a lo largo de toda la semana en Civivox Iturrama. El cierre de las jornadas tendrá lugar a las 20 horas.

