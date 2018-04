Gerard Butler: "Es la última vez que engordo para interpretar a un personaje"

Actualizada 08/04/2018 a las 12:03

A Gerard Butler le gusta el desafío. El actor escocés, de 48 años, regresa a la pantalla con 'Juego de ladrones' dando vida a un oficial de policía que intenta atrapar a un grupo de ladrones de bancos. Feroz, dominante y con una presencia que recuerda al que descubrimos en '300', Butler se convierte en un despiadado agente de Los Angeles donde las líneas entre el bien y el mal son más difusas de lo que en principio debían ser.

'Juego de ladrones' supone el debut como director y productor de Christian Gudegast que cuenta, también, con 50 Cent como el otro gran protagonista.



-¿Este personaje le ha exigido un gran compromiso? -Absolutamente. He puesto muchísimo de mí en este proyecto. Estos días he estado leyendo las notas que escribí durante el rodaje y en todas decía: "Escucha a Christian". Lo cierto es que el director y yo tuvimos durante seis años cerca de cincuenta cenas para discutir los detalles del rodaje. Imagínate. Conocía la historia de atrás hacia delante. Siempre pensé que el guión tenia las capas suficientes y que la acción iba a ser espectacular. Por eso me comprometí. Una de las cosas que le dije al director es que no quería engordar, me niego a someter mi cuerpo a cambios drásticos por un personaje. Pero Christian no entiende la palabra 'no' y tuve que someterme a sus deseos. Pero esta es la última vez que engordo.



-¿Podría ser amigo de su personaje? Probablemente sí. Conozco algunos tipos parecidos a Nick. Yo mismo tengo algunos de sus atributos. A lo largo de los años he conocido personas de dudosa calidad y a Nick lo quieres en tu equipo, no de enemigo. Hay algo fascinante en este hombre, es un artista, brillante, apasionado, determinado, pero, al mismo tiempo, es un monstruo impredecible con una personalidad infantil. Es una contradicción.

-Acaba destruyendo a su familia por la entrega a su trabajo.

-Es la realidad de las personas con esa manera de ser. Nick aprecia y entiende su profesión, sabe que tiene que pagar un precio, que no va a morir siendo la persona que desea ser. No sabe educar y entiendo de dónde viene.

-Las armas, la violencia, la acción, los supersoldados, el lenguaje... ¿es una película muy americana?

-Es un personaje muy determinado para mí. Hay otros papeles en los que puedes participar y añadir ciertos detalles. En este caso, es una persona muy específica, un policía muy particular. Y sí, pasé mucho tiempo con la policía de Los Angeles investigando su personalidad y su actitud hacia el trabajo. He intentado entender los entresijos de la vida de los detectives que trabajan encubiertos, cuáles son sus movimientos, que expresiones utilizan, de dónde vienen. Fue difícil involucrarme, pero fue un proceso fascinante. El guión me ayudó porque estaba muy bien escrito, pintaba perfectamente las ideas del personaje, su caracterización. Hay momentos y situaciones en la historia que son sorprendentes.

-¿Cuál fue la escena más difícil de rodar? Probablemente la primera secuencia con la familia. Cuando vemos a Nick llegar a casa tarde. Quería mostrar que es un tipo con muchos problemas, un tipo que ve cómo su matrimonio se desintegra ante sus propios ojos. No soy padre, nunca he tenido que enfrentarme a ese tipo de situación y, aun así, fui capaz de entender el dolor que siente. Fue una escena terrible de filmar.



-Las escenas con las armas están editadas con un sonido muy particular. ¿Fue deliberado que los disparos se oigan como zumbidos?

-Es un detalle importante que ha incluido el director. Hemos tratado de no suavizar el sonido de las armas. Lo que oyes es real, así suenan los disparos y es terrible.



-¿Le gustó trabajar con 50 Cents?

Es un ser humano adorable. Muy divertido. Uno de los hombres más humildes que he conocido en mi vida. No hacía más que repetirme lo agradecido que estaba de tenerme en su película. Es un hombre muy carismático, entretenido. No dice mucho pero cuando lo dice es remarcable. El día del cumpleaños del hijo de mi novia, yo, que odio pedir favores, le pedí que dejará un mensaje en su teléfono. Casi le canta todo su álbum, yo solo quería un mensaje corto. (Se ríe) Luego le llamó durante la fiesta. Es genial.

-'Juego de ladrones' carece de personajes femeninos relevantes.

-Éramos todos hombres. Imagínate. Actores, entrenadores, soldados, policías, porque había muchos que nos asesoraban durante el rodaje. Los hombres más duros con los que yo me he cruzado en mi vida. Yo interpreto al tipo duro, pero no soy realmente así . Tuve que subir el volumen al macho que hay dentro de mí para estar a la altura de los demás y del personaje.

-¿Es justo que Hollywood cuestione la falta de personajes femeninos cuando hay tantas películas como 'Juego de ladrones'?

-Sí. Sí lo es. Pero no es nuestra película. Que sea necesario un cambio no quiere decir que nosotros tengamos que incluir un personaje femenino para contar nuestra historia de otra manera. Esta es la historia de una pandilla de criminales y los policías que les persiguen. Claro que hay que cuestionar e incluir, pero esta película es así. No hay nada detrás, no hay mensaje subliminal, es la naturaleza de la historia.

