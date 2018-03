Daniel Silva vuelve a la carga con la nueva aventura de Gabriel Allón

Actualizada 27/03/2018 a las 19:51

Complots, terroristas y mercenarios, servicios de inteligencia enfrentados entre sí, ansias de venganza entre gobiernos, agentes dobles y triples, traficantes de armas y de estupefacientes, aliados inesperados… un mundo actual -con líderes y personajes inventados pero que sin duda nos recordarán lo que vemos hoy en día- que realmente podría ser el nuestro. Una novela que podría estar ocurriendo ahora mismo, en cualquier parte dle mundo. Esta idea, magníficamente llevada a las páginas de un libro por Daniel Silva en 'La viuda negra' vuelve con fuerza en el último ejemplar lanzado por el escrito, titulado 'Casa de espías' y disponible en las librerías desde el pasado 14 de marzo.

Silva, número uno en la lista de los más vendidos de The New York Times, nos trae de nuevo la siempre penúltima entrega de las aventuras protagonizadas por Gabriel Allon, espía legendario, asesino profesional y restaurador de arte. Una historia que se enmarca cuatro meses después del mayor atentado acaecido en suelo norteamericano desde el 11 de septiembre, ya que un nuevo ataque de los terroristas deja una estela de muerte en el exclusivo West End londinense. El atentado es una brillante hazaña de planificación llevada a cabo en perfecto secreto, con un único fallo.



Ese cabo suelto conducirá a Allon y a su equipo al sur de Francia, hasta la lujosa mansión de Jean-Luc Martel y Olivia Watson. Olivia, una bella exmodelo británica, finge no saber que la enorme riqueza de Martel procede del narcotráfico. Y Martel, a su vez, finge ignorar que está haciendo negocios con un hombre cuyo objetivo es la destrucción de Occidente. Juntos, bajo la hábil mano de Gabriel, se convertirán en una improbable pareja de héroes en la lucha global contra el terror.

La novela es un juego de espías, de inteligencia y contrainteligencia en el oscuro mundo del terrorismo actual, con el ISIS como su cara más sangrienta. Todo resulta muy creíble en la ambientación, son personajes ficticios y situaciones inventadas que en cierta manera reconoceremos en la actualidad.

Etiquetas Literatura

Selección DN+