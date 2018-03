Brothers in Band lleva a Baluarte lo mejor de Dire Straits

24/03/2018 a las 09:32

Este sábado visita la sala principal de Baluarte la banda tributo que mejor recuerda a los Dire Straits. Y no, no son un grupo británica o de carácter internacional. Son gallegos y en este momento se les considera como la banda que mejor tributo hace del grupo que lideró Mark Knopfler y que estuvo en activo desde 1977 a 1995. Brothers in Band están embarcados en una gira internacional con la que ya recorrieron varios lugares de Francia en 2017 (entre ellos París) y después del conciert

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+