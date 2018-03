El artista Asier Mendizabal presenta su proyecto 'Incurvar' en el Museo Oteiza

Actualizada 22/03/2018 a las 15:43

El artista Asier Mendizabal (Ordizia, 1973) ha realizado, en los últimos años, un conjunto de obras que proponen una aproximación crítica al legado de Jorge Oteiza y al modo de construcción de lo simbólico de su proyecto escultórico y que ponen en cuestión los mecanismos de representación de lo escultórico en el final de la modernidad.

Mendizabal muestra en la exposición producida por el Museo Oteiza, en colaboración con el Ayuntamiento de Egüés (22 de marzo- 3 de junio de 2018), algunas de estas obras desarrolladas con anterioridad, así como 'Incurvar', proyecto que da título a esta exposición y que responde a la invitación del Museo Oteiza para intervenir en sus espacios y realizar el proyecto específico que se muestra ahora en el centro de Alzuza.

El artista ha focalizado su trabajo artístico en torno a los mecanismos de representación de lo simbólico, en especial, en referencia a la formalización de lo político a través de lo artístico y el modo en el que el arte ahonda en los procesos que conforman el dispositivo de la representación y la producción de imaginarios colectivos. En ese sentido, varios de sus proyectos de este artista han revisado a Oteiza como paradigma de las aporías de la modernidad.

En este caso, la exposición muestra proyectos como Bentahandi, que parte de la reflexión formal en torno al Par móvil de Oteiza y su resignificación como estela funeraria, que se mostró en la Bienal de Venecia de 2011, así como Una carta llega a su destino, derivado de la carta de protesta dirigida al jurado del concurso internacional para la creación del Monumento al prisionero político desconocido, en el que participó Oteiza y que se presentó en el espacio Raven Row de Londres. El recorrido continúa con las referencia a Agoramaquia, proyecto realizado para la Bienal de Sao Paulo de 2014 y que toma como punto de partida el monumento Homenaje a César Vallejo que Oteiza realizó en Lima, en 1961 y concluye con 'Incurvar'. En esta ocasión, Mendizabal centra su atención en los materiales sobrantes de las obras realizadas por Oteiza, fragmentos de piezas y recortes, en esencia escultóricos, pero que permanecen como testimonios de lo residual e incompleto, aparentemente condenados a no encarnar el potencial simbólico propio de la obra de arte.

En última instancia, estos proyectos manifiestan la capacidad de la obra de Oteiza de estar presente en los trabajos de otros artistas de generaciones posteriores, no como una influencia directa o formal, sino como un legado al que aproximarse de manera crítica.

La exposición se acompaña de una edición monográfica que incluye los textos y el material gráfico correspondientes a los proyectos Una carta llega a su destino, Gurentza, Agoramaquia e 'Incurvar'.

BIOGRAFÍA

Asier Mendizabal (Ordizia 1973) es un artista radicado en Bilbao. Su práctica, vinculada al programa de la escultura, se resuelve en diversos medios y procedimientos, incluyendo de manera habitual la escritura. Ha expuesto individualmente en instituciones como Raven Row de Londres; Museo Reina Sofía de Madrid; Culturgest, Lisboa; Galerie Miroslav Kraljevic, Zagreb, Croacia; Carreras Mugica, Bilbao; DAE, San Sebastián y en el MACBA de Barcelona y ha participado en exposiciones colectivas como El arte y el espacio, Guggenheim Bilbao Museoa; la 31 Bienal de São Paulo; A Singular Form, Secession, Viena;Camera of Wonders, Centro de la imagen, Mexico DF, Whose Subject am I?, Kunstverein Düsseldorf; IllumiNATIONS, 54 Bienal de Venecia; Scenarios about Europe, GFZK, Leipzig, In the First Circle, Fundació Tapies, Barcelona; Às Artes, Cidadãos, Museu Serralves, Porto; Després de la notícia, en CCCB, Barcelona, Manifesta 5 o las Bienales de Limerick, Taipei y Bucarest.

Etiquetas Museo Oteiza

Selección DN+