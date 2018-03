González Molina presenta en Pamplona una historia sobre jóvenes del colectivo LGTBI

Actualizada 15/03/2018 a las 15:42

El director Fernando González Molina ha presentado en la capital navarra 'The best day of my live', un documental que se estrena el viernes y que aborda la historia "muy valiente" de seis jóvenes del colectivo LGTB y su encuentro en la celebración del World Pride de Madrid en 2017.

En una conferencia de prensa, el pamplonés, que ha dirigido películas como 'Palmeras en la nieve' o 'El Guardián Invisible', ha explicado que tras finalizar la grabación del documental, el primer filme que aborda en este formato, las sensaciones que le quedan son "muy intensas".

El director navarro 20 años asistiendo a la celebración del Orgullo pero esta última edición ha sido especial porque reunió a Mex y Nick, dos activistas rusos; Ruth, una activista lesbiana que lucha en Uganda por los derechos LGTB; Timo, un nadador francés sordo y homosexual; Geena, una artista almeriense transexual; y Abril, una dramaturga en proceso de cambio de sexo.

La historias de estos seis protagonistas habla de personas que, como expone González Molina, "luchan cada día por mostrarse al mundo como son".

"Si el documental puede cambiar la mentalidad de alguien que no entiende por qué se celebra el orgullo o cuál es su sentido, me parece que habrá merecido la pena", ha sostenido.

En ese sentido, ha destacado que personas "mayores o heterosexuales, que a priori no es el público, se han quedado muy enganchadas porque son historias que da igual que sean LGTB o no, lo importante es que son historias de vidas muy potentes y valientes".

El director ha lamentado que, en la actualidad, en países como Uruguay o "en casi toda la África musulmana" ser homosexual está perseguido y en otros países está castigado con penas.

Por ello, ha destacado que la situación actual en España, desde el punto de vista legal y cultural, es el resultado de "una lucha de cuarenta años y no podemos dar pasos hacia atrás".

González Molina ha aseverado que ha sentido "la necesidad" de significarse y posicionarse "ante el mundo", y ha lamentado que en España "todavía hay estigmas que superar" en los casos de las personas transexuales.

Para los protagonistas, el documental ha supuesto un gran aprendizaje y una esperanza, hasta el punto de que dos de ellos se han quedado a vivir en Madrid porque "en ese viaje que cuenta la película han encontrado su lugar en el mundo", ha recalcado el pamplonés.

Sobre la experiencia de grabar un documental y no una película, ha confesado que ha sido para él "bastante liberador" ya que se trata de formatos que "no tienen nada que ver", con equipos "pequeños" y un menor presupuestos en los documentales.

En este caso además, ha comentado, "hemos generado una energía y una piña muy fuerte entre el equipo de la película y los chicos".

Ha recordado al respecto que en algunas de sus películas anteriores ha ido acompañado de "aparatos propagandísticos muy grandes" que "a veces te comen un poco y pasan por encima de la propia película, el director y lo que estás contando", mientras que con este documental se ha sentido "dueño" del trabajo.

Fernando González ha indicado para terminar que la previsión es que 'The best day of my live', del que tiene almacenadas 120 horas de material, se estrenará en veinte salas y se proyectará en quince ciudades.

Te recomendamos

Etiquetas Cine

Selección DN+