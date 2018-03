1.320 trabajos compiten en los Premios Internacionales Malofiej de infografía

El jurado está compuesto por Aljaž Vindiš, diseñador digital y multimedia de 3FS (Eslovenia); Simon Scarr, subdirector de Infografía de la agencia Thomson Reuters (Singapur); Benedetta Signaroldi, diseñadora de The Visual Agency (Italia); Julius Tröger, director del equipo de Infografía Interactiva de Berliner Morgenpost (Alemania); Emilio Amade, jefe de Infografía del diario El Mundo (España); Sisi Wei, editora jefe de News Applications en ProPublica (EE UU); Karin Schwandt, directora de Schwandt Information Design (Holanda); Walter Molteni, socio director del estudio LaTigre (Italia); Ritchie King, editor senior de Data Visualization en FiveThirtyEight (EE UU); Debra Anderson, cofundadora y directora de Estrategia de Datavized (EE UU); Nadieh Bremer, diseñadora y visualizadora de Datos de Visual Cinnamon (Holanda); Renate Rognan, editora senior de Infografía de NRK (Noruega); Alicia Parlapiano, editora de Infografía de The New York Times (EE UU); y Ángel García, infografista de Nuestro Diario (Guatemala).

Cedida