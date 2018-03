Punto de Vista recompensa doblemente el riesgo de 'Flores'

Actualizada 11/03/2018 a las 09:24

Una ficticia plaga de hortensias invadían las Azores en 'Flores', la película de aspecto documental del director Jorge Jácome (Viana do Castelo, 1988). Y, aunque no fueron hortensias, el director portugués siguió este sábado aumentando las flores alrededor de su vida, en concreto con dos ramos que podrá convalidar por sendas coronas de laurel a imprimir en el cartel de su filme. Jácome subió dos veces al escenario del Baluarte para llevarse dos premios en la XII edición del Punto de Vista.



El certamen concedió su máximo galardón, el Gran Premio Punto de Vista a la Mejor Película, a este filme, una de las propuestas más arriesgadas de esta edición. El jurado, formado por Rebecca Baron, Fran Gayo, Paolo Moretti, Nicolás Pereda y Celine Browez, le otorgó el premio (dotado con 10.000 euros). “Post-apocalíptica y bucólica, inquietante y sensual, tradicional y futurista, la película mezcla elementos contradictorios y construye un universo poético y personal”, según señaló el fallo.



“Estaba sentado ahí detrás en la oscuridad y no pensaba que tendría que volver a salir”, dijo el director en su segunda salida para recoger el premio principal. “Estoy realmente contento, gracias al festival, a los programadores que confiaron en una opción que no era tan obvia, y gracias al jurado, cuyo trabajo conozco y sigo”, señaló.



La película había ganado previamente el premio de la Juventud, dotado con 1.500 euros, porque, según el jurado joven, “reflexiona sobre una problemática ecológica y política esbozando tres posibles resultados. Otorga una importancia especial al tratamiento más sensorial, poético y sugerente. Naturaleza y civilización encuentran diálogo en la sinestesia del desastre”.



El Premio Jean Vigo a la Mejor Dirección, dotado con 5.000 euros, recayó en 'Elohim, or Divine Beings, the Energy of Light as Creation' de Nathaniel Dorsky (EE UU). Perserveró así en esa idea de premiar la experimentación formal y, curiosamente, también el protagonismo vegetal. La película filma durante media hora las plantas del jardín botánico de San Francisco. Solo los cambios de luz dan movimiento a estas imágenes. El premio supone, según el fallo, “el reconocimiento a toda una trayectoria singular y de compromiso irreductible, de fe inquebrantable en la imagen, una trayectoria que devuelve la experiencia del visionado en sala al lugar central que le corresponde, pocos directores logran como éste hacerte sentir que la película, sus películas, son un ser vivo que respira ante nuestros ojos.”



Nathaniel Dorsky se encontraba este sábado en México por lo que recogió su premio Francisco Algarín, coprogramador de la sección de Correspondencias. Algarín contó que este pasado año Dorsky ha hecho siete películas y que éste ha sido el primer premio que recibe en 50 años de profesión cinematográfica. “Este dinero irá destinado directamente a comprar película para seguir rodando”, dijo. “¡Viva el cine analógico y viva los proyectores de 16 milímetros!”, añadió.



El premio al Mejor Cortometraje, dotado con 3.000 euros, recayó en Optimism de Deborah Stratman (EE UU/Canadá). Stratman soltó una risa de euforia al subir al escenario y fue muy breve: “Dedico el premio al resto de cineastas que han participado en el festival, cuyas películas me han encantado”, dijo.



El jurado, además, quiso conceder una Mención Especial a la dirección de la película 'O Peixe', de Jonathas de Andrade: “Un enfoque aparentemente etnográfico se convierte en una experiencia cinematográfica inquietante y sorprendente, que evoca poderosamente un amplio espectro de emociones”.



NAVARROS PREMIADOS



Los cineastas navarros también fueron recompensados en el palmarés. Marina Lameiro se llevó el Premio Especial del Público a la Mejor Película, dotado con 1.650 euros, por 'Young & Beautiful', el retrato de una generación, la suya, que se resiste a convertirse en adultos. “Muchas gracias a todas y a todos, no sé qué decir”, dijo mientras recibía una fuerte ovación.

Por otra parte, los miembros del Comité de Selección de la convocatoria del Proyecto X Films decidieron que el festival produzca la película 'La via flotante', del colectivo Zazpi T’erdi.



Sus integrantes, David Aguilar Iñigo (Pamplona, 1979) y Pello Gutiérrez Peñalba (San Sebastián, 1979), también fueron muy aplaudidos. “Ha sido una gozada estar aquí y ver otras maneras de trabajar”, señaló Gutiérrez. “Estamos agradecidísimos de corazón, enhorabuena al resto de colectivos, llevamos desde el lunes aquí, venimos todos los años”, dijo por su parte Aguilar, quien destacó la coherencia de la programación y el caracter del festival “tan honesto, tan de resistencias y tan de las entrañas”. “Esperamos estar a la altura de la gran María Cañas [anteriora ganadora de X Films] que nos ha dejado el listón altísimo”, añadió.



Cerró la gala, que pese a su sencillez estuvo plagada de errores, la consejera de Cultura Ana Herrera. Herrera contó cómo hace 14 años, cuando se pergeñó el Punto de Vista -ella estaba allí- se optó por una apuesta arriesgada. “No vislumbrábamos entonces que íbamos a ser capaces de ver aquí películas de cineastas navarros que se han nutrido del propio festival”, dijo, y recordó a la madrina del certamen, Luce Vigo, la hija de Jean Vigo, fallecida hace poco más de un año, y su ímpetu por transmitir el legado de su padre a los jóvenes. “Ha merecido la pena ser un poco extraños, ser una rareza en el circuito de festivales”, admitió.Herrera aventuró que quizá la XII edición se recuerde por el compromiso con la igualdad de género, por primera vez ha habido más mujeres que hombres en la sección oficial, y retomó como cierre el grito que hizo célebre Luce Vigo cuando viajaba a Pamplona para entregar el premio Jean Vigo: “¡Larga vida al Punto de Vista!”.

PALMARÉS



Gran Premio Punto de Vista a la Mejor Película: 'Flores', de Jorge Jácome

Premio Jean Vigo a la Mejor Dirección: 'Elohim, or Divine Beings, the Energy of Light as Creation' de Nathaniel Dorsky

Premio al Mejor Cortometraje: 'Optimism', de Deborah Stratman

Premio Especial del Público a la Mejor Película: 'Young & Beautiful', de Marina Lameiro

Premio de la Juventud a la Mejor Película: 'Flores', de Jorge Jácome

Mención Especial del Jurado a la Dirección: 'O Peixe', de Jonathas de Andrade

Proyecto X Films: Zazpi T’erdi por su proyecto 'La vía flotante'.

