Actualizada 24/02/2018 a las 09:46

¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje en la academia a nivel artístico y humano? A nivel artístico, la interpretación. Antes no le daba importancia, siempre me aprendía las canciones y con saberme la letra y la melodía ya me conformaba. Luego hacía un poco el teatrillo y ya está. Pero en este concurso he aprendido que, antes de saberse la canción, hay que entender la letra, porque está ahí por algo. La letra son los sentimientos de alguien y hay que respetarlos, entenderlos y llevarl

✖ Contenido exclusivo para suscriptores de DN + Para disfrutar sin límites de todo el contenido de Diario de Navarra debes estar suscrito. Suscríbete

Tengo una suscripción » Suscríbete a DN+ y disfrutarás de... Nueva publicación diaria interactiva para Tablet

Acceso a todos los contenidos exclusivos de www.diariodenavarra.es

Nueva App Móvil , alertas, boletines, podcast y contenidos exclusivos multiplataforma

Todas las ventajas del Club del Suscriptor

Selección DN+