Amaia Romero: “Gracias por ir al concierto, las entradas están carísimas”

"Estoy flipando. ¡Muchas gracias por venir!”, se dirigía este viernes a sus 'fans' una nerviosa Amaia Romero. Eran las 18.20 horas cuando salió junto a Alfred García al balcón del Ayuntamiento de Pamplona. “Es increíble, ¡parece un mar de personas!”, comentaba mientras señalaba a las cerca de 2.000 personas que se habían congregado en la plaza consistorial para transmitirle su apoyo.

“¡Muchas gracias!”, repetía una y otra vez a sus seguidores, todavía sorprendida por el recibimiento que le estaban dando. “¿Vais a venir al concierto en Pamplona?”, preguntó. “¡Sí!”, le contestaron a coro todos los afortunado que han conseguido hacerse con una entrada. “Gracias por ir al concierto. Ya sé que las entradas están carísimas”, les volvió a agradecer consciente del elevado precio de estas.

Era inevitable contemplar la escena sin que te viniera la imagen del chupinazo. Entre los gritos de “¡Amaia! ¡Amaia!”, “¡Alfred! ¡Alfred!” se empezó a escuchar a esos seguidores incondicionales que están convencidos de que la cantante tiene que ser la encargada de inaugurar los próximos Sanfermines. “¡Amaia chupinazo!”, coreaban y ella tampoco dejó de lado a San Fermín. Al poco de pisar el balcón, levantó el pañuelico en honor al santo y gritó, “¡Viva San Fermín!”. Parecía que había terminado con su particular 6 de julio en febrero, pero volvió a acercarse al micrófono. “Bueno y, ¡gora San Fermín!”, gritaba. “Ya lo siento pero no sé euskera. Pero quiero aprender, ¡es mi propósito de vida”, comentaba.

“Perdonad pero tengo un resfriado terrible”, se disculpaba Amaia, que no pudo cantar por una afonía. “Me da miedo que se me caiga el micrófono”, comentaba mientras miraba hacia abajo. En su lugar, fue Alfred el que asumió la parte musical del evento. Empezó cantando la canción con la que enamoraron a sus seguidores, City of Stars. Tampoco faltó en el repertorio la canción con la que representarán a Eurovisión, Tu canción. El cantante catalán también dejó escuchar alguna estrofa de, Londres, una canción compuesta por él.

EL BESO TENDRÁ QUE ESPERAR

Conforme avanzaban los minutos la complicidad entre la joven pareja y el público crecía. “¡Beso! ¡Beso!”, empezaron a pedir los seguidores desde debajo del balcón mientras esperaban a que se diera la romántica escena, como si de una boda real se tratara. Pero se quedaron con las ganas. “Nos da mucha vergüenza”, les aseguraba a sus fans Amaia. Pero estos seguían insistiendo. “En Lisboa habrá beso”, les prometía su compañero. “Bueno, Alfred, tampoco te comprometas”, le respondía Amaia entre risas. “Habrá beso si sale”, aclaraba mientras los más devotos de Eurovisión aplaudían.

A la navarra le acompañaron en el balcón muchos de sus familiares. Por eso no quiso perder la oportunidad de presentar a su abuela, Teresa, a la que hizo asomarse para que todos la pudieran ver mientras la dedicaban un aplauso. A pesar de haber adelantado que no podía cantar, al final la insistencia de la gente y el buen ambiente consiguieron que Pamplona pudiera escucharla cantar en directo. Dos frases fueron suficientes para que la plaza del Ayuntamiento estallase de alegría. “Agradecida y emocionada, solo puedo decir, gracias por venir”, cantaba el tema de Lina Morgan.

“Ay, no sé que más decir”, comentaba, sin palabras por lo que estaba pasando. “Igual os estoy aburriendo”, se preguntaba. “¡No!”, contestaron los presentes a coro. Entre risas les volvió a dar las gracias por apoyarle. “Nos vemos ahora abajo”, les prometía mientras abandonaba el balcón.

“Alfred me ha enseñado a hablar mejor”

Tras su salida al balcón, Amaia respondió a las preguntas de los periodistas. Contó que el vídeo de Tu canción, el tema que defenderá en Eurovisión junto a Alfred, saldrá a mediados de marzo. En cuanto a su futuro trabajo discográfico, avanzó que “el estilo ya se va definiendo cada vez más”. También habló sobre su relación con Alfred, esta vez desde un plano profesional. “Él me ha aportado un montón de cosas. Me ha enseñado también a hablar mejor, porque claro, yo hablo fatal, entonces le sigo el ejemplo. Y en cuanto a la música, me ha enseñado un montón de canciones compuestas por él. Yo también quiero empezar a componer y eso me anima. No sé, es que me ha aportado todo... Estoy superagradecida”, dijo rematando estas palabras con una cándida sonrisa. Amaia comentó que aprovechará para enseñarle a Alfred sus rincones favoritos de Pamplona, como la Ciudadela, la Plaza del Castillo, el Casco Viejo y su barrio, Mendillorri.

