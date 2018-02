El Kanka: "Salir en 'OT' por Amaia ha sido un pelotazo"

Actualizada 22/02/2018 a las 17:14

Si de saltar se trata, el cuarto y último álbum de El Kanka se lleva la palma, no solo porque llega tras una "serie de cambios a nivel personal" y se lanza a través de su propio sello, sino también por su mayor nivel de exposición tras muchos años de trabajo intenso... y alguna ayuda insospechada.



"Salir en Operación Triunfo ha sido un pelotazo. Ha habido gente que se ha enganchado a mí por Amaia y yo me he aprovechado", reconoce el músico en una charla, después de que la ganadora del citado concurso de televisión versionara motu proprio uno de sus más famosos temas, 'Lo mal que estoy', de su primer disco.



Tan bien surgió ese casual cruce de talentos que, tras una visita a la Academia de 'OT', a El Kanka le ofrecieron componer temas para el primer álbum de la joven navarra, futura representante de España en Eurovisión 2018. "La oferta se ha quedado de momento en el aire y no sabemos si llegará a algo, pero yo la he compuesto un par de cositas ya", revela.



Porque Juan Gómez Canca (Málaga, 1982) compone "como el que come, como una necesidad", aunque se refiera al resultado de manera modesta como "cancioncillas", y así ha alumbrado cuatro discos en cinco años, desde "Lo mal que estoy y lo poco que me quejo" (2013) a 'El arte de saltar', que se lanza este viernes.



"Este disco es en muchos aspectos un salto, porque he vivido cambios a nivel personal, pero también un crecimiento artístico que me ha llevado a festivales, con más gente que me conoce, y eso produce algo de vértigo. Además, hemos pasado a tener nuestro propio sello y ahora somos más independientes que una liebre", bromea.



A dar ese empujón invita también en 'Sí que puedes', el primer sencillo, una canción que compuso a un amigo "cuando pasaba por una época profesional de oscuridad" y que habla de afrontar "esos pasos que no terminamos de dar por nuestras propias zancadillas, bloqueos o miedos", explica sobre este corte con cierto influjo anglosajón.



El álbum, no obstante, se abre en una línea más clásica respecto a su estilo con 'Para esto canto', su "pequeño homenaje a esas canciones a lo Mercedes Sosa o Violeta Parra, con tanto mensaje y tan guerreras", que se escuchaban en su casa familiar gracias al gusto de su padre.



"Para mí escuchar cierta parte del folclor latinoamericano es tan de mi raíz como el flamenco", ratifica Canca, antes de declararse admirador de Chavela Vargas, Natalia Lafourcade, Fito Páez o Charly García.



Ante este panorama, la colaboración que incluye en su nuevo disco junto a Jorge Drexler resultaba casi inevitable. "Es un referente y un maestrazo, no solo musicalmente o en su poesía, sino por la manera en que ha llevado su carrera. No ha parado nunca de sacar discos y de reinventarse, sin pelotazos pero sin dejar de crecer... ¡Y tiene un Óscar!", destaca.



La del uruguayo no es la única participación externa, pues también aparece la Comparsa de Martínez Ares en el pasodoble 'Desde lejos', que marida dos pasiones del malagueño: la canción de autor y el carnaval de Cádiz, una novedad en su música, pero coherente con su evolución natural y el desparpajo que lo caracteriza.



"Ya no me veo haciendo un refunk o un 'Lo mal que estoy y lo poco que me quejo', canciones que eran más juegos de palabras graciosillos. Ahora intento decir más cosas en un terreno más poético", precisa el músico.



El 16 de marzo abrirá su gira dentro del Festival Primavera Trompetera de Jerez, cita a la que seguirán otra en Ciudad de México el 25 del mismo mes (Foro del Tejeor, con todo vendido).



Posteriormente pasará por otras ciudades con la taquilla también agotada o a punto de hacerlo, como Barcelona (sala Barts, 12 y 13 de abril), Valencia (sala Moon, 14 de abril), Sevilla (18 y 19 de mayo, Festival Interestelar) o Madrid (La Riviera, 26 de mayo).

Selección DN+