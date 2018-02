Muñoz Molina publica 'Un andar solitario entre la gente', su nueva novela

Actualizada 20/02/2018 a las 17:58

El escritor Antonio Muñoz Molina publica 'Un andar solitario entre la gente' (Seix Barral), un "mosaico narrativo" con el que el autor observa la "desmesura casi de ficción que puede tener la realidad" y en el que reflexiona sobre la creación artística en un mundo asolado por la tecnología y las redes sociales.

"Las redes sociales para lo que sirven es para que Rusia intervenga en elecciones de otros países y para regalar toda la información íntima que se pueda y venderla luego a un precio estupendo. El mundo está en manos de estas empresas, que solo aspiran al beneficio máximo, mandan más que todos, son monopolísticas y armas perfectas para manipuladores como Trump o Putin", ha lamentado en una rueda de prensa el autor.

El Premio Príncipe de Asturias de las Letras ha continuado alertando de que la tecnología es "al fin y al cabo lo que uno quiera hacer con ella: o difundir hallazgos de la NASA o el horóscopo". Y es por ello que ha reiterado el peligro que hay en ella debido a "fuerzas tan poderosas que están interesadas en propagar las mentiras".

'Un andar solitario entre la gente' es una suerte de novela que rompe con los tópicos habituales del género. Durante un largo periodo de tiempo, Muñoz Molina ha ido recopilando artículos y noticias además de otras lectura y ha compuesto sus propios textos, en un trabajo de "lápiz, papel y tijera".

JABALÍES RADIACTIVOS

Por ejemplo, en el libro se recoge la historia del 'vengador de México' -ese misterioso viajero de un autobús que ajustició a unos ladrones que pararon el vehículo y se marchó andando en mitad de la noche- o el curioso caso de los jabalíes radioactivos en Japón, cerca de la central de Fukushima.

"Uno sale a la calle, mira el espectáculo de lo inmediato y piensa cómo se registra: sientes ese impulso del que toma borradores y quiere hacer un registro de lo que hay", ha señalado Muñoz Molina, quien además ha añadido que "en ningún momento" tuvo la tentación de recurrir a un argumento de ficción. "Habiendo historias como las que ocurren, uno no puede más que recontar", ha aseverado.

El escritor jiennense ha reconocido que este libro surge tras pasar por "una situación depresiva". "Está relacionado con ese momento en que pasamos por situaciones depresivas, te quedas en la oscuridad y de repente descubres la abundancia del mundo. Es una iluminación, en el sentido de ver lo que hay delante de ti", ha explicado.

VIVIR EN ALPARGATAS

Con más de 1.000 páginas de texto y 17 cuadernos, el escritor decidió darle forma a la obra en noviembre de 2016. Su idea inicial giraba en lanzar una trilogía -que contara con las partes 'Oficina de instantes perdidos', 'caminatas por Nueva York' y 'recuerdos infantiles'- pero posteriormente optó por un formato más reducido.

"De vez en cuando me he permitido hacer experimentos y el libro no se parece a otros anteriores. Esta obra es más radical, cada vez creo más en la libertad de espíritu del escritor: uno tiene que aprender a dejarse llevar", ha destacado Muñoz Molina, quien además ha reflexionado sobre la labor literaria.

Preguntado sobre si se ve como un posible candidato al Premio Cervantes, ha recordado que "la cosa más terrible para un escritor es convertirse en un monumento de sí mismo". "No pienso en eso. La solemnización del escritor me genera antipatía. Este libro está escrito en libertad con el exterior y con uno mismo, y a mi me gusta poder vivir con alpargatas", ha concluido.

Etiquetas Literatura

Selección DN+