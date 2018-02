'Tres anuncios en las afueras' gana el BAFTA a la mejor película

Actualizada 19/02/2018 a las 11:57

Tres anuncios en las afueras, el filme de Martin McDonagh, fue galardonado este domingo, en la 71 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, con el BAFTA a la mejor película.

La cinta fue la triunfadora de la noche al hacerse con cinco premios: mejor película, película británica, actriz (Frances McDormand), actor secundario (Sam Rockwell) y guion original para McDonagh.

Una película que gira en torno a la historia de Mildred Hayes, una madre (McDormand) que alquila tres vallas de anuncios para llamar la atención sobre el crimen sin resolver del que su hija fue víctima.

En la categoría principal, la de mejor película, se impuso a Llámame por tu nombr", El instante más oscuro", "Dunkerque y La forma del agua.

"Gracias a todos. Esta es una película optimista, pero también trata sobre el enfado. Estamos viendo que el enfado es la única forma de conseguir la atención de la gente, y por eso le damos las gracias a los Bafta", aseguró McDonagh sobre el escenario tras recibir la 'máscara' de manos del actor británico Daniel Craig.

"Ya hemos dado las gracias antes, así que podemos terminar rápido e irnos a cenar", comentó, entre risas, Graham Boradbent, uno de los productores del filme, al recoger el premio.

Tres anuncios en las afueras, que ya ganó el Globo de Oro a mejor película el mes pasado, se postula así como máxima favorita para conquistar el preciado Óscar en esta misma categoría el próximo 4 de marzo.

Este sería el segundo Óscar para el británico McDonagh, quien en 2006 recibió el premio de la Academia de Hollywood a mejor cortometraje por "Six Shooter".

RIDLEY SCOTT, BAFTA HONORÍFICO

El director y productor británico Ridley Scott recibió el BAFTA honorífico por su contribución a la industria cinematográfica.

El imponente Royal Albert Hall de la capital británica ovacionó de pie al ganador del conocido como "BAFTA Fellowship", que recibió el premio de manos del príncipe Guillermo, duque de Cambridge.

"No me quiero emocionar y, la verdad, es que estoy emocionado. Hace 40 años que estoy en este negocio y esta es la primera vez que me dan algo", afirmó el veterano director, tras recibir el premio.

"Es un grandísimo honor recibir el BAFTA. Suena fácil porque llevamos hablando mucho de esto, pero la profesión de profesor es la más importante del mundo. Tuve la inmensa suerte de tener profesores que me inspiraron mucho", apuntó.

Sir Ridley Scott -fue nombrado caballero por la reina Isabel II en 2003-, de 80 años, es uno de los cineastas más reputados de la historia del séptimo arte y ha dirigido clásicos tan reconocidos como Los duelistas (1977), Alien (1979), Blade Runner (1982), Thelma & Louise (1991), Gladiador (2000) o Black Hawk derribado (2001).

Ha sido nominado en cuatro ocasiones al Óscar, tres en la categoría de mejor película.

Cuenta, además, con cinco nominaciones a los Globos de Oro, cuatro a los BAFTA y dos premios Emmy en 10 candidaturas: Primetime Emmy al mejor telefilme, por The Gathering Storm (2002), y Primetime Emmy al mejor documental o especial de no ficción, por Gettysburg (2011).

Entre los ganadores de este BAFTA honorífico figuran actores de renombre como Julie Walters, Helen Mirren, Anthony Hopkins, Sean Connery y Sidney Poitier, y directores y productores como Martin Scorsese, Charlie Chaplin, Woody Allen, Alfred Hitchcock y Mel Brooks, que lo recibió el pasado año.

