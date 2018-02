Actualizada 14/02/2018 a las 12:17

La banda estadounidense de metal Metallica y el Instituto Nacional de Música de Afganistán (ANIM) fueron distinguidos este miércoles con el prestigioso Premio Polar, los conocidos como premios Nobel de la música, según anunció el jurado en Estocolmo.



"Desde el arrebato sentimental de Wagner y los cañones de Chaikovski, nadie más ha logrado una música tan física, con tanta furia y a la vez, tan accesible", señalaron sobre la banda californiana liderada por James Hetfield. Según el baterista, Lars Ulrich, el galardón es "algo increíble" y "una maravillosa confirmación de todo lo que Metallica ha hecho en los últimos 35 años". El Polar es "parte de nuestra herencia, de nuestra historia", añadió Hetfield. Fundada a comienzos de los 80, Metallica lleva más de 100 millones de discos vendidos, con hits como 'Enter Sandman', 'Nothing Else Matters' o 'The Unforgiven'. Según señalaron, donarán la dotación del Polar a su fundación All Within My Hands, que busca crear comunidades sociales sostenibles fomentando la educación y la lucha contra el hambre.



En cuanto al ANIM, el jurado celebró el trabajo de la institución y su director, Ahmad Sarmast, al preservar la rica herencia musical afgana y ofrecer a centenares de niños y niñas un entorno de aprendizaje seguro. Sarmast fundó el ANIM en 2010 como respuesta al destrozo que la guerra había hecho de la tradición musical afgana, pues entre 1996 y 2001 los talibanes prohibieron la música en el país. Según declaró en un comunicado, el premio es un privilegio y un honor.



Cada uno de los Premios Polar está dotado con un millón de coronas suecas (unos 100.900 euros/125.000 dólares). Los galardones se entregan anualmente a dos artistas o instituciones culturales, uno en la categoría de música clásica y otro en la de contemporánea. Los premiados reciben el Polar en una gala que tiene lugar el 14 de junio en Estocolmo, en presencia de la familia real sueca. En ediciones anteriores, el galardón rindió tributo a la trayectoria de artistas como Cecilia Bartoli, Björk, Sting, Patti Smith o Paul Simon.

