Una canción sobre terrorismo gana el Festival de Sanremo e irá a Eurovisión

Actualizada 11/02/2018 a las 12:29

La canción 'Non mi avete fatto niente' (No me ha habéis hecho nada) de Ermal Meta y Fabrizio Moro, sobre los atentados en Europa y en el resto el mundo y la reacción de tener que seguir viviendo, ganó este domingo la 68º edición del Festival de la Canción de Sanremo de Italia y representará a este país en el próximo Festival de Eurovision.



La canción, que corrió el riesgo de ser eliminada por un presunto plagio, cita lugares donde se han vivido atentados como Las Ramblas de Barcelona, Niza, París o Londres y asegura que "todo va más allá de vuestras estúpidas guerras".



Los dos jóvenes, ya ganadores de premios en pasadas ediciones de este certamen, representarán a Italia en el Festival de Eurovision, que se celebrará en Lisboa el 12 de mayo de 2018.



Esta edición, que ha tenido como director artístico y presentador al cantante Claudio Baglioni se ha caracterizado por el alto número de espectadores, con cifras de audiencia superiores en los 6 días que ha durado el Festival al 50 %.



La final de este Festival, en la que han participado 20 conocidos cantantes en Italia como Noemi, Ornella Vanoni, Nilla Zilli, Rom o Maz Gazze, fue vista por más de 12 millones de italianos.



Este gran espectáculo paraliza prácticamente al país a nivel informativo, ocupando grandes espacios en todos los medios de comunicación, y se convierte en el tema de conversación de los italianos.



Además de los concursantes, también hubo artistas invitados como Sting e italianos como Laura Pausini, Giorgia, I Negramaro o Biagio Antonacci.

