El director del Festival Internacional de Cine de Berlín, Dieter Kosslick, avanzó que la Berlinale se sumará a las reivindicaciones del movimiento #MeToo contra el acoso sexual a través del debate y de la organización de numerosos actos ad hoc que sirvan para avanzar en la igualdad. "Este debate del #MeToo va a dejar seguramente una gran impronta en la Berlinale y nosotros también queremos profundizar en él", señaló el máximo responsable de la Berlinale en entrevista con dpa en Berlín.

Kosslick dará a conocer el martes en la rueda de prensa de presentación oficial del festival, todo un programa dedicado al movimiento #MeToo, pero en conversación con la agencia alemana de prensa adelantó algunos detalles. "Tenemos previstos numerosos eventos sobre diversidad. No se trata solo de acoso sexual, se trata de la discriminación en general, queremos ocuparnos de ello", declaró. Días atrás, en un encuentro con la prensa extranjera, Kosslick reconoció que el movimiento de denuncia de abusos sexuales #MeToo ha afectado a la selección de películas que se proyectarán y que se vieron obligados a prescindir de algunas de personas que habían reconocido las acusaciones.

El director de la Berlinale también recordó que la preparación del certamen comenzó mucho antes de que saltara el vendaval de acusaciones de acoso y abusos, que estalló en octubre en torno al productor estadounidense Harvey Weistein y que afectó a estrellas como Kevin Spacey, Dustin Hoffman, Brett Ratner y Jeffrey Tambor.

En la edición número 68 del festival, que dará comienzo el próximo 15 de febrero en la capital alemana, se volverán a proyectar cerca de 400 películas y por la alfombra roja berlinesa volverán a desfilar algunos de los rostros más conocidos del séptimo arte. "El actor de Hollywood Robert Pattinson volverá este año a Berlín!", reveló Kosslick. Un año más, la Berlinale se mantiene fiel a su esencia de festival de vocación política, un compromiso que Kosslick considera inevitable. "Cuando uno echa un vistazo al mundo, no puede quedarse al margen de la política. Y esto se aplica también a los cineastas. Pero eso no quiere decir que no vayamos a tener películas con dosis de humor, todo lo contrario", explicó.

La película de animación de Wes Anderson "Isle of Dogs" inaugurará la presente edición del Festival de Cine Internacional de Berlín, optando además en la sección oficial al ansiado Oso de oro. En competición sobresalen también "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot", del director estadounidense Gus Van Sant, con Joaquin Phoenix en uno de los papeles protagonistas, y "Eva", del francés Benoit Jacquot y protagonizada por Isabelle Huppert. Este año, dos latinas lucharán también por alzarse con el máximo galardón de la Berlinale:Êel film "Museo", del mexicano Alonso Ruizpalacios y protagonizado, entre otros, por Gael García Bernal, y la ópera prima del paraguayo Marcelo Martinessi, "Las herederas".

