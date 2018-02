Actualizada 02/02/2018 a las 15:00

El músico inglés Liam Gallagher, exmiembro de la banda Oasis, es la nueva confirmación de este viernes el festival Sonorama Ribera 2018, que se celebrará en Aranda de Duero (Burgos) del 8 al 12 de agosto.



El vocalista de Oasis, grupo que lideró hasta 2009 junto a su hermano Noel, presentará su debut como solista, 'As you were', en este festival en el que coincidirá con Bunbury, Izal, Dorian, Rozalén, La M.O.D.A, Xoel López o Sidecars, entre muchos otros.



Liam también estará en julio en el FIB de Benicássim y antes, los días 23 y 24 de febrero, pasará por salas de Madrid y Barcelona. Abonos a la venta en www.sonoramaribera.com.



'As You Were', lanzado al mercado en 2017, es el primer disco que Liam Gallagher presenta con su nombre y apellido, tras su legendaria etapa en Oasis hasta su disolución en 2009 y su proyecto Beady Eye, que creó en ese momento junto a otros músicos de la banda de 'brit-pop' y con el que publicó dos trabajos discográficos.

Etiquetas Conciertos

Música

Festivales

Selección DN+