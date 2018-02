Jorge Volpi gana el Premio Alfaguara de Novela por 'Una novela criminal'

Actualizada 31/01/2018 a las 18:59

Jorge Volpi ha sido galardonado este miércoles 31 de enero con el XXI Premio Alfaguara de Novela por su obra 'Una novela criminal', según ha anunciado el presidente del jurado, Fernando Savater, en un acto celebrado en el Casino de Madrid.

El premio, que está dotado con 175.000 dólares (cerca de 142.000 euros), se ha anunciado en un acto en el que han estado representantes políticos como el líder del PSOE, Pedro Sánchez, o los diputados Marta Rivera de la Cruz o Eduardo Maura o personalidades del mundo de la cultura como el actor y expresidente de la Academia de Cine Antonio Resines.

El jurado, que ha elegido la obra de Volpi por mayoría, ha destacado "el fascinante relato sin ficción" del caso Cassez-Vallarta, que durante años conmocionó a la sociedad mexicana y llegó a generar un incidente diplomático entre Francia y México.

Florence Cassez es una ciudadana francesa que fue sentenciada a 60 años de prisión por secuestro en México, junto a su compañero sentimental, Israel Vallarta. Sin embargo, tras siete años y la mediación del Gobierno francés, Cassez abandonó la cácel, Vallarta, por su parte, continúa en la celda sin sentencia de primera en instancia.

El jurado ha reiterado que se trata de una obra que "rompe todas las convenciones del género" y consigue que el autor "coloque al lector y a la realidad frente a frente, sin intermediarios". "En esta historia el narrador es tan solo el ojo que se pasea sobre los hechos y los ordena. Su mirada es la pregunta, aquí no hay respuestas, solo la perplejidad de lo real", ha añadido.

MAILER Y CAPOTE

En una videoconferencia desde México, Volpi ha explicado que su novela trata sobre un sistema de justicia mexicano "que parece no funcionar". "Elegí un caso de enorme repercusión mediática para hablar de la necesidad de cambiar un sistema inquisitivo de justicia por uno más transparente", ha defendido.

Para ello, el autor de 'La tejedora de sombras' vuelve a su vocación primigenia de Derecho para indagar en las más de 10.000 páginas de expediente judicial con las que ha trabajado en una obra con ecos a maestros del género como Norman Mailer o Truman Capote. El reto para este trabajo de ficción inspirado en la realidad era "crear un ensamblaje que diera una forma literaria a un conjunto de hechos dispersos y caóticos", ha añadido.

"No entro sobre la culpabilidad o no de los personajes, quería que cada lector haga su propio juicio y por eso la novela es lo más neutral posible. En México, un 95% cree que Vallarta es culpable y creo que esto puede reactivar el debate, no solo sobre la presunción de inocencia, sino sobre la corrupción del sistema", ha apuntado.

580 MANUSCRITOS

En esta convocatoria se han recibido 580 manuscritos, de los cuáles 261 han sido remitidos desde España, 88 desde Argentina, 62 desde México, 69 desde Colombia, 45 desde Estados Unidos, 21 desde Chile, 22 desde Perú y 12 desde Uruguay.

En su XXI edición, Fernando Savater ha presidido un jurado compuesto también por los escritores Mathias Enard y Sergio del Molino, la directora de cine Claudia Llosa, el director de Librerías Gandhi (México), Emilio Achar, y Pilar Reyes (con voz pero sin voto), directora editorial de Alfaguara.

El Premio Alfaguara nació en 1965 y fue relanzado en 1998 por el periodista y escritor Juan Cruz, que ocupó la dirección literaria del sello editorial entre 1992 y 1998. Esta novela será editada de manera simultánea en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Desde su primera edición, en 1998, han presidido el Premio Alfaguara de novela Carlos Fuentes, Eduardo Mendoza, Alfredo Bryce Echenique, Antonio Muñoz Molina, Jorge Semprún, Luis Mateo Díez, José Saramago, José Manuel Caballero Bonald, Ángeles Mastretta, Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez, Luis Goytisolo, Manuel Vicent, Bernardo Atxaga, Rosa Montero, Manuel Rivas, Laura Restrepo, Javier Cercas, Carme Riera y Elena Poniatowska.

