IZAL publicarán nuevo disco el 9 de marzo: 'Autoterapia'

Actualizada 30/01/2018 a las 14:27

El 9 de marzo es la fecha elegida para la publicación del cuarto álbum de estudio de IZAL, 'Autoterapia'. Justo un mes antes, el 9 de febrero, verá la luz el primer single de presentación del disco, titulado 'El Pozo'.



La portada y diseño del nuevo trabajo han sido realizados por Holy Fire Studio. Con el lanzamiento de Autoterapia, el grupo emprenderá un viaje que les llevará a presentar su nuevo show en directo por festivales de todo el país.



Las fechas anunciadas a día de hoy son el WAM Festival de Murcia, donde comenzará la gira española, el Mallorca Live Festival, Bull Music Festival de Granada, el Festival de los Sentidos en La Roda (Albacete), Weekend Beach Festival de Torre del Mar (Málaga), PortAmérica en Rías Baixas, Crüilla en Barcelona, No Sin Música de Cádiz, Low Festival de Benidorm, Sonorama Ribera en Aranda de Duero (Burgos), el Cooltural Fest de Almería. En Gran Canaria se une la fecha del Sum Festival para septiembre.

Antes de sumergirse en un verano de festivales por España, la banda pondrá rumbo a México en el mes de abril, para presentar su nuevo disco con un concierto en el Lunario del Auditorio Nacional de México D.F. y donde formará parte del cartel de Festival Pa'l Norte en Monterrey, donde compartirán escenario con MUSE, Queens Of The Stone Age, Franz Ferdinand o Band Of Horses, entre más de 40 artistas y grupos.

