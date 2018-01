Expectación por las reivindicaciones feministas en los Goya el sábado

Actualizada 28/01/2018 a las 13:38

La 32 edición de los Premios Goya, la más políglota de su historia, se celebrarán el próximo sábado 3 de febrero con la expectación de saber si habrá reivindicaciones feministas y protestas tanto por las acusaciones de abusos sexuales como por la escasa presencia de la mujer en el cine.



Cinco películas, una de ellas en catalán, otra en euskera, una tercera en inglés y dos en español, competirán por el Goya a la Mejor película: 'Verano 1993' ('Estiu 1993'), de Carla Simón; 'Handia', de Aitor Arregi y Jon Garaño; 'La librería', de Isabel Coixet; 'El autor', de Manuel Martín Cuenca; y 'Verónica', de Paco Plaza.



'Handia' lidera las nominaciones de estos premios, donde compite en 13 categorías, mientras que 'La librería aspira' a 12 galardones. En número candidaturas le sigue 'El autor', con nueve, 'Verano 1993' y 'Abracadabra', con ocho, respectivamente, y 'Verónica' (7), 'Oro' (6), 'La llamada' (5), y 'No sé decir adiós' y 'Pieles', con tres cada una.



De las películas que aspiran a Mejor largometraje, dos están dirigidas por mujeres: Coixet, que además es la única aspirante a Mejor dirección, y Simón, única representante en la lucha por el galardón a Mejor dirección novel.



Estos premios se celebran apenas unas semanas después de que el Gobierno haya anunciado un nuevo sistema de puntos para las ayudas que entrará en vigor previsiblemente en marzo y con el que pretende conseguir más presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad (dirección, guion, fotografía, producción ejecutiva y música).



Asimismo, el pasado mes de noviembre, AISGE y el sindicato Unión de Actores presentaron un estudio que revelaba la escasa presencia de las mujeres en el cine, que se reduce a medida que cumplen años. Estas dos cuestiones fueron motivo de reivindicaciones durante la gala de los Premios Feroz.



A diferencia de los galardones que otorga la prensa española, que fueron entregados exclusivamente por mujeres, lo que fue motivo de críticas entre actrices como Leticia Dolera, la organización de los Goya mantiene una proporción "paritaria", según ha confirmado la institución.



Asimismo, hay expectación acerca de las posibles reivindicaciones en la alfombra roja, donde el año pasado solo fue destacable el pañuelo que la actriz Cuca llevó puesto, en el que se leía: "Más personajes femeninos". Queda la duda acerca de si emularan la respuesta de las actrices de Estados Unidos, que vistieron de negro en la alfombra roja de los Globos de Oro para protestar por los abusos.

DIVERSIDAD DE GÉNEROS



Además de la variedad de idiomas de las películas, las nominaciones de este año también destacan por la diversidad de géneros. Una de las sorpresas es 'Verónica', de Paco Plaza, una película de terror, así como el musical 'La llamada', adaptación que Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como "los Javis", hacen de su musical teatral 'La llamada'.



En el terreno interpretativo, a Mejor actriz protagonista aspiran Maribel Verdú ('Abracadabra'), Emily Mortimer ('La librería'), Penélope Cruz ('Loving Pablo') y Nathalie Poza ('No sé decir adiós'), mientras que en la categoría masculina se encuentran Antonio de la Torre ('Abracadabra'), Javier Gutiérrez ('El autor'), Javier Bardem ('Loving Pablo') y Andrés Gertrudix ('Morir').



Por el premio a Mejor actriz de reparto compiten Adelfa Calvo ('El autor'), Anna del Castillo ('La llamada'), Belén Cuesta ('La llamada') y Lola Dueñas ('No sé decir adiós'), mientras que a Mejor actor de reparto aspiran José Mota ('Abracadabra'), Antonio de la Torre ('El autor') David Verdaguer ('Verano 1993') y Bill Nighty ('La librería').



Por su parte, las intérpretes que podrían ser reconocidas con el premio a Mejor actriz revelación son Adriana Paz ('El autor'), Bruna Cusí ('Verano 1993'), Itziar Castro ('Pieles') y Sandra Escacena ('Verónica'), mientras que en el apartado masculino aspiran Pol Monen ('Amar'), Eneko Sagardoy ('Handia'), Eloi Costa ('Pieles') y Santiago Alverú ('Selfie').

