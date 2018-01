Fleetwood Mac, homenajeados como Persona del Año por 20 artistas

Actualizada 27/01/2018 a las 17:21

Fleetwood Mac se convirtió este viernes en el primer grupo musical reconocido como Persona del Año de cara a los premios Grammy y fue homenajeado por una veintena de artistas estrella en un concierto al que asistió el expresidente estadounidense Bill Clinton, que les entregó el galardón.



El quinteto británico, formado por Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Christine McVie, John McVie y Stevie Nicks, recibió de manos de Clinton el galardón por sus méritos artísticos y humanitarios a lo largo de su trayectoria de 50 años.



El expresidente demócrata se declaró fiel seguidor del grupo y recordó con cariño cómo su canción "Don't stop" acabó siendo el himno no oficial de su carrera hacia la Casa Blanca por casualidad, cuando acudía a dar un discurso siendo gobernador de Arkansas.



"Este chico de 19 años me recoge para llevarme al discurso -relató- y me dice, creo que deberías (optar a la presidencia), y si lo haces, este va a ser el tema de tu campaña. Le dio la vuelta al cassette y empezó a sonar 'Don't stop'. Yo le dije: ¡Pero si tú no existías cuando se hizo esta canción!".



Clinton arrancó sonrisas al público en la histórica sala de conciertos Radio City Music Hall de Nueva York, donde se celebró el evento en beneficio de la fundación MusiCares, de la Academia de la Grabación, que agotó sus entradas con precios de hasta 8.500 dólares y contó además con una subasta.



Para inaugurar el espectáculo, se adjudicó en la misma sala por 170.000 dólares una edición especial y única del álbum "Rumours" (1977), con 40 millones de copias vendidas y uno de los más queridos de Fleetwood Mac, ya que dio sustento a los tributos musicales.



Una sucesión de artistas del momento versionaron los temas más aclamados de la banda británica, como "Looking out for big love", interpretado por los estadounidenses Imagine Dragons, o "Hold me", que corrió a cargo del colombiano Juanes.



"Es una banda que crecí escuchando casi inconscientemente en la radio, siempre estaba sonando su música por años y años en Colombia", declaró a Efe el vocalista antes de actuar en el homenaje, algo que consideró "un honor".



Mostraron su admiración artistas sin distinción de edad, desde Alison Krauss, la cantante más premiada por los Grammy, hasta las hermanas Haim, pasando por Keith Urban, quien hizo suya la canción "Second hand news", que le introdujo en el universo musical de Fleetwood Mac, según explicó a los periodistas previamente.



Tan solo con la compañía de un piano, la neozelandesa Lorde vocalizó con gran emoción "Silver Springs", mientras que el cantante y también actor Jared Leto complementó su poderosa voz con la de un coro de mujeres en "Never going back again".



"Gracias por cambiar mi vida y cambiar las vidas de muchos", dijo el líder de la banda 30 Seconds To Mars que, como otros, atribuyó el descubrimiento de la banda a sus familiares. "Mi madre nos ponía 'Rumours' a mi hermano y a mí antes de dormir", recordó.



Aunque nació en los 60, Fleetwood Mac ganó popularidad a lo largo de la siguiente década con trabajos como "Rumours" y canciones que han pasado de generación en generación, algo que atestiguaron los más jóvenes, como Miley Cyrus, o Harry Styles, el encargado de presentar a la banda al final de la velada.



"No pensaba que compartiría escenario con estas leyendas, yo soy uno de los bebés de los que hablaba Stevie Nicks", aseguró el cantante británico.



Nicks, apodada la "Reina del Rock and Roll", había aplaudido momentos antes la herencia musical de los fans a sus hijos y bromeó con que a los bebés de hoy en día les gusta "Rumours" porque son "nietos y bisnietos del disco".



Lindsey Buckingham, líder de la banda, se emocionó al reconocer el "amor" de MusiCares, que ayuda a músicos con necesidades financieras o de salud, y de sus seguidores. "Te hace sentir finalmente que has hecho bien tu trabajo", señaló.



Otras figuras premiadas en el pasado como "Persona del Año" han sido Bob Dylan, Barbra Streisand, Bruce Springsteen, Natalie Cole y Gloria Estefan o, más recientemente, Tom Petty, que falleció el año pasado.

Selección DN+