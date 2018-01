El emotivo discurso de Javier Calvo a los niños en los premios Feroz

23/01/2018 a las 10:01

Las galas en las que se entregan premios de cine suelen estar llenos de momentos emotivos debido a los agradecimientos o las reivindicaciones que hacen los ganadores aprovechando la cantidad de gente a la que pueden llegar sus palabras.

Uno de esos momentos se vivió este lunes 22 de enero por la noche en la quinta edición de los Premios Feroz cuando el musical 'La llamada' recibió el galardón a la mejor comedia.

Los directores de la película, Javier Calvo y Javier Ambrossi, subieron al escenario con parte del elenco de la película y el primero fue el encargado de pronunciar un pequeño discurso.

Primero agradeció al productor Enrique Lavigne por ver su obra cuando se representaba en el Teatro Lara y asegurarles que se llevaría a la gran pantalla. También a sus padres, por el apoyo incondicional ejemplificado en el 'catering' que le llevaban siempre al teatro. Además, tuvo palabras de gratitud hacia sus actrices, hacia Televisión Española por ser parte de la producción de la película y hacia el director del Teatro Lara.

Pero la parte del discurso que más caló en los invitados y en los espectadores fue la que siguió a los agradecimientos: "Siempre que estamos aquí tenemos la oportunidad de decir algo que sea importante para nosotros", expresó Calvo cogiendo aire ante las valiosas palabras que quería compartir.

"'La llamada' habla del valor de ser tú mismo, de encontrar tu camino y, pese a quien le pese, ser quien tú quieres ser", continuó. "Yo soy gay", añadió Calvo ante las risas de todos los presentes y de su pareja, Javier Ambrossi, pues hace meses que se prometieron en público. "Tengo un novio que me quiere y una familia que me apoya", agradeció.

El director quiso entonces enviar un mensaje de apoyo a quien no se siente comprendido: "Si algún niño o niña me está mirando y tiene miedo, siente que está perdido, siente que no le van a querer... Que sepa que le van a querer, que va a encontrar su sitio, que va a cumplir su sueño y que vamos a escribir historias para que se sienta inspirado", finalizó muy emocionado. De hecho, a mitad de la frase tuvo que parar al no poder contener las lágrimas.

"Si algún niño que me está viendo tiene miedo y siente que no le van a querer, que sepa que va a encontrar su sitio, que va a cumplir su sueño y que @soyambrossi y yo escribiremos historias para que se sienta inspirado". Emocionante discurso de @javviercalvo. #PremiosFeroz pic.twitter.com/QtVBgnzQRj — #0 de Movistar+ (@cero) 22 de enero de 2018

