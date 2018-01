'Tres anuncios en las afueras', vencedora en los premios del Sindicato de Actores

Actualizada 22/01/2018 a las 14:21

Continúa la temporada de premios en Hollywood tras los Globos de Oro y los Critics' Choice Awards. 'Tres anuncios a las afueras' ha sido la gran ganadora en los SAG Awards, galardones entregados por el Sindicato de Actores estadounidense (SAG, por sus siglas en inglés), y celebrados este domingo 21 en el Shrine Auditorium de Los Ángeles.

La cinta de Martin McDonagh, que narra la lucha de una madre en busca de justicia por la violación y el asesinato de su hija, ha sido elegida como la película con Mejor Reparto del año. Asimismo, 'Tres anuncios en las afueras' también se ha alzado con los premios a Mejor Actriz, para Frances McDormand; y Mejor Actor de Reparto, para Sam Rockwell.

En una gala marcada de nuevo por el movimiento Time's Up en contra de los abusos sexuales en la industria del entretenimiento, Gary Oldman ha ganado el premio a Mejor Actor por el instante más oscuro, mientras que Allison Janney ha sido elegida como Mejor Actriz de Reparto por 'Yo, Tonya'.

En las categorías de televisión las grandes ganadoras han sido 'This Is Us', elegida como la serie de drama con Mejor Reparto y Mejor Actor, para Sterling K. Brown; y 'Big Little Lies', que se ha alzado con los galardones a Mejor Actor y Actriz en Miniserie para Alexander Skarsgard y Nicole Kidman, respectivamente. La encargada de entregar el premio a Kidman fue Rosanna Arquette, una de las actrices que confesó haber sido víctima del comportamiento abusivo de Harvey Weinstein.

"Gracias a las que rompisteis el silencio. Rosanna, tú eres una de esas voces. Eres ua de las que ha roto el silencio y te debemos nuestra gratitud", expresó la actriz Marisa Tomei.

Esta es la lista completa de los ganadores de los SAG Awards 2018:

MEJOR REPARTO Tres anuncios en las afueras

MEJOR ACTRIZ Frances McDormand, Tres anuncios en las afueras

MEJOR ACTOR Gary Oldman, El instante más oscuro

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO Allison Janney, Yo, Tonya

MEJOR ACTOR DE REPARTO Sam Rockwell, Tres anuncios en las afueras

MEJORES ESPECIALISTAS Wonder Woman

TELEVISIÓN MEJOR REPARTO EN COMEDIA Veep

MEJOR REPARTO EN DRAMA This Is Us

MEJOR ACTRIZ DE DRAMA Claire Foy, The Crown

MEJOR ACTOR DE DRAMA Sterling K. Brown, This Is Us

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA Julia Louis-Dreyfus, Veep

MEJOR ACTOR DE COMEDIA Williams H Macy, Shameless

MEJOR ACTRIZ EN MINISERIE Nicole Kidman, Big Little Lies

MEJOR ACTOR EN MINISERIE Alexander Skarsgard, Big Little Lies

MEJORES ESPECIALISTAS Juego de Tronos

