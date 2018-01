La pianista Yuja Wang ofrece un concierto el miércoles en Baluarte

Actualizada 15/01/2018 a las 15:54

La pianista Yuja Wang ofrecerá el miércoles en el Baluarte de Pamplona un concierto, junto a la Chamber Orchestra of Europe, integrada por músicos de toda Europa, con un programa que incluye piezas de Mendelssohn, Beethoven y Chopin. El concierto se enmarca dentro de la gira española de la artista, que además de Baluarte visitará Bilbao, San Sebastián, Zaragoza y Barcelona.



El concierto en Pamplona tendrá lugar a las 20 horas. Las entradas se pueden adquirir en los canales habituales al precio de 45, 32 y 21 euros. Y también están ya disponibles en taquilla las entradas del programa Baluarte Joven, para menores de 30 años al precio de 14, 10 y 6 euros.



Reconocida como una de las pianistas más célebres a nivel internacional, Yuja Wang causó una gran sensación en su última visita a España con la interpretación ofrecida en L'Oceanografic de Valencia rodeada de medusas.



Yuja Wang nació en una familia de músicos en Beijing. Tras sus estudios de piano en China durante su infancia, recibió formación en Canadá y en EE UU. Su salto a la escena internacional llegó en 2007 cuando reemplazó a Martha Argerich como solista con la Orquesta Sinfónica de Boston. Dos años más tarde firmó un contrato en exclusiva con Deutsche Grammophon y desde entonces se ha posicionado como una de las artistas más importantes de la escena internacional, con una sucesión de actuaciones y discos de gran éxito. Yuja Wang ha sido nombrada Artista del Año de Musical América en 2017.



La Chamber Orchestra of Europe (COE) fue fundada en 1981 por un grupo de jóvenes músicos graduados de la Joven Orquesta de la Unión Europea a los que unía el deseo de continuar trabajando juntos al más alto nivel profesional. La COE cuenta con cerca de sesenta miembros que mantienen carreras paralelas como solistas internacionales, concertinos y principales de varias orquestas nacionales.



En cerca de treinta y cinco años, Chamber Orchestra of Europe ha grabado unas 250 obras con las mejores compañías discográficas. Ha ganado numerosos premios internacionales por sus discos, incluidos tres Disco del Año, además dos Grammys y el Premio MIDEM Descarga de Clásica.

