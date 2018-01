El festival Punto de Vista ofrecerá un espacio para la creación artística colectiva

Actualizada 11/01/2018 a las 15:02

El Festival Internacional de Cine Documental de Navarra - Punto de Vista iniciará en su XII edición, que se celebrará entre el 5 y el 10 de marzo de 2018, una nueva línea de programación que incluirá el desarrollo de varios laboratorios de formación y creación donde se trabajará con diversas líneas relacionadas con el cine de vanguardia.

Este primer laboratorio acoge el proyecto The Sound We See, un movimiento global de creación fílmica colaborativa desarrollado inicialmente en la ciudad de Los Ángeles y que después ha viajado a Holanda, Vietnam, India, Canada, Inglaterra, Alemania, Japón, Suecia, México, Bulgaria y Letonia creando sus propias Sinfonías de la Ciudad. El próximo mes de marzo llegará a Punto de Vista para que los participantes de este laboratorio realicen colectivamente una Sinfonía de la ciudad, un retrato filmado en Super 8mm de Pamplona. Este proyecto se realiza en colaboración con el Centro de Arte de Huarte y el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona.

Los responsables del Echo Park Film Center en Los Ángeles, Lisa Marr y Paolo Davanzo, serán los responsables de guiar esta experiencia fílmica colectiva cuyo resultado se estrenará con música en directo durante la clausura del festival el día 10 de marzo.

Los participantes en este laboratorio realizarán una película artesanal de 24 minutos, en la que cada hora del día se compactará en un minuto de tiempo de proyección, utilizando cámaras de Super 8 y revelado mediante un sistema ecológico.

Las sesiones de trabajo tendrán lugar los fines de semana del 23 al 25 de febrero y del 2 al 4 de marzo, entre las 10:00 y las 19:00. La cuota de participación es de 15 € y requiere la inscripción mediante formulario online.

El plazo de inscripción permanecerá abierto entre el 11 de enero y el 14 de febrero.

Selección DN+