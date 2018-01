La actualidad del 2017 en Navarra en 28 fotografías

10/01/2018 a las 06:00

Las fotografías de 28 fotoperiodistas navarros se pueden visitar desde este martes en la Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Pamplona. Imágenes fugaces, que olvidamos al pasar la página del periódico o al cambiar de página web y que, sin embargo, quieren reivindicar el trabajo de los profesionales en un mundo en el que cada vez hay más imágenes, demasiadas como para acordarnos de todas ellas. En definitiva, un encuentro entre compañeros de diferentes medios de comunicación que intentan poner en valor la profesión de fotoperiodista y que recuperan, por segundo año consecutivo, una vieja tradición de juntarse para hacer un resumen en imágenes del año anterior. La muestra se inauguró ayer por la tarde y contó con la presencia de muchos de los autores.



Con cientos de imágenes a sus espaldas, para ninguno de estos fotógrafos ha sido fácil decantarse por una sola fotografía. Unos han buscado en esta imagen su foto más personal, otros la estética, pero en el caso de Eduardo Buxens, fotógrafo de Diario de Navarra, fue el intento de visibilizar la Semana Santa en Pamplona lo que le animó a presentar una imagen que retrata esta tradición. “La Semana Santa en Pamplona, a diferencia de otros lugares, no suele destacar. Pero a mí es un tema que me atrae mucho por eso he querido que esté presente en la exposición”. Javier Bergasa, de Diario de Noticias, se decantó, sin embargo, por la imagen de un patinador que compite contra un coche, una foto que asegura que refleja su trabajo del día a día. “No siempre puedes preparar un reportaje. Muchas veces descubres la historia cuando llegas al lugar”, comentaba.



Eduardo Sanz, fotógrafo freelance, colaborador en diferentes medios de Navarra, sabe muy bien qué es eso de encontrarse de frente con una fotografía. Pero también sabe cuáles son las dificultades a las que se enfrentan los fotoperiodistas hoy en día. “El fotoperiodismo está negro, pero no por las nuevas tecnologías, sino por la actitud de las empresas que no lo valoran como deberían”, reflexionaba. Luis Carmona, fotógrafo de Diario de Navarra se mostraba de acuerdo con este apunte y señalaba que se están perdiendo oportunidades “pero no por falta de material”. “Aunque lo importante es seguir al pie del cañón haciendo fotos”, animaba al tiempo que recordaba el momento en el que pulsó el disparador de su cámara para captar el instante en que unas lavanderas colgaban algodón de un árbol en Ochagavía, durante la fiesta Orhipean.

“Es una imagen muy personal que describe un momento con mucha tensión”, comentaba Miguel Osés de Navarra. com sobre su fotografía, tomada durante unos disturbios en el Casco Viejo de Pamplona. “En su momento no la publiqué porque no me gustó pero después la rescaté”, reconocía. Para Osés el reto que tiene el fotoperiodismo navarro en 2018 está en “seguir igual que como hasta ahora”. Aunque resalta que “ha llegado el momento de que los jóvenes recojan el legado de los fotoperiodistas navarros”. Su compañero, Pablo Lasaosa, de Navarra.com, añadía que estar a la altura de los fotógrafos que le han precedido va a ser complicado, “pero con esfuerzo y trabajo se puede conseguir”.

RECUERDO A MIGUEL URABAYEN



Durante la inauguración también hubo tiempo para recordar al profesor de universidad y crítico de cine Miguel Urabayen, fallecido recientemente. “Con sus enseñanzas aprendimos muchos de nosotros a ver a través de la mirada”, recordaba José Carlos Cordovilla, qué encontró en sus clases “el veneno de la fotografía”.

En el acto se notó la falta de fotógrafas navarras. Solo dos participan en la exposición: Nuria G. Landa y Blanca Aldanondo. “Faltan fotógrafas. En la mayoría de ámbitos la presencia de la mujer ha crecido, pero en este no y su punto de vista también es muy importante”, reflexionaba Carmona, que esperaba que la presencia de mujeres fuera en aumento en las próximas ediciones.

Una fotografía para desmitificar el cáncer

Una fotografía del torso desnudo de dos supervivientes al cáncer de mama ha sido la imagen elegida por el fotoperiodista navarro Iván Benítez para esta exposición. En ella, María Cemboráin e Izaskun Echechipía posan con las cicatrices que les ha dejado esta enfermedad al descubierto. Benítez confesaba este martes que se vio sobrecogido por la escena que encontró delante de su cámara. “La imagen está vibrada porque me emocioné. De una serie de ocho fotografías solo pude salvar dos”, explicaba.



Para las protagonistas posar ante la cámara era una forma de intentar desdramatizar el cáncer. “Yo lo hice por el entusiasmo que me transmitió María”, reconocía Echechipía, que se hizo la foto en un momento de euforia justo antes de que comenzase un desfile organizado por la asociación Saray, que acoge en Navarra a los enfermos de cáncer de mama. “Ahora, pensándolo en frío no sé si lo volvería a hacer, pero luego las repercusiones que ha tenido esa foto te animan. Por ese lado lo haría todas las veces que hiciera falta”, reflexionaba mientras contaba que la imagen ha ayudado a gente que ha pasado por la misma enfermedad que ella a acercarse hasta Saray.



María Cemboráin posó para ayudar a más gente que esté luchando contra el cáncer. “Yo creo que sí ayuda y desdramatiza el cáncer”, explicaba, y añadía que la fotografía ha permitido naturalizar, de alguna manera, las enfermedades que la enfermedad deja en las personas que la sufren. “Habrá gente que no lo comparta, pero yo de verdad lo creo así”, aseguraba Cemboráin convencida de que la fotografía ha ayudado a mucha gente.

