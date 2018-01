Radiohead acusa a Lana del Rey de plagiar su canción 'Creep'

El grupo de rock alternativo Radiohead ha demandado a la cantante estadounidense Lana del Rey por el supuesto plagio de la canción 'Creep', según ha asegurado la propia diva del pop a través de su cuenta de Twitter.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing - I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.