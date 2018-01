Piden que Oprah Winfrey se presidenta de EE UU tras su discurso en los Globos de Oro

Actualizada 08/01/2018 a las 17:28

Oprah Winfrey se llevó en la noche del domingo la mayor ovación de los Globos de Oro por su emotivo y combativo discurso al recibir el premio Cecile B. DeMille a su trayectoria. Y las reacciones no se hicieron esperar: "OprahForPresident, Oprah presidenta", clamaban este lunes las redes sociales.

"Este discurso lo es todo", escribía en Twitter la actriz Jessica Chastain, mientras que el cineasta Ron Howard confesó que tuvo que secarse las lágrimas antes de presentar el Globo al Mejor Director: "Probablemente, el momento más extraordinario e inspirador del que he sido testigo en una entrega de premios", declaró.

En los mismos términos se manifestó también Jon Fravreau, autor de los discursos del ex presidente Barack Obama: "No habla a los Estados Unidos de los famosos, habla a Estados Unidos. No la subestimen", añadió. Aunque como reconoció ni tiene ni idea de si Winfrey sería una buena candidata o presidenta, ni de si se lo plantea, "rechazarla porque es una celebridad parece una actitud corta de miras".

No en vano, uno de los hashtags de la noche fue precisamente el de #OprahForPresident. Y es que la periodista, productora y actriz estadounidense de 63 años conmovió con su recuerdo a la recientemente fallecida Recy Taylor, una mujer negra que denunció una violación múltiple por la que ninguno de sus agresores blancos fue condenado.

"Quiero que todas las chicas que nos estén viendo aquí y ahora sepan que hay un nuevo día en el horizonte... Y que cuando ese nuevo día finalmente amanezca, será porque un montón de mujeres magníficas, muchas de las cuales están aquí hoy, y algunos hombres fenomenales, se aseguraron de liderarnos hacia un tiempo en el que nadie volverá a tener que decir jamás 'yo también'", sentenció.

Ya en su discurso de apertura, el presentador Seth Mayers 'lanzó' la candidatura de Winfrey al contar cómo en 2011, durante la cena de corresponsales en la Casa Blanca, sus chistes sobre Donald Trump pudieron convencerlo para presentarse. "Si eso fue así, me gustaría decir que Oprah, jamás serás presidenta".

Según dijo a 'Los Angeles Times' su pareja desde hace años, el empresario Stedman Graham, que Winfrey llegue a presentar su candidatura o no a la Casa Blanca "depende de la gente". "Definitivamente, ella lo haría".

