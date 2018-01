Un corto de Alastruey, mejor obra experimental en Los Angeles Film Awards

Actualizada 03/01/2018 a las 13:52

El cortometraje experimental Still Being Me (Seguir siendo yo), escrito y dirigido por Karlos Alastruey, ha obtenido el galardón a la mejor obra experimental en Los Angeles Film Awards, galardones cinematográficos fallados este miércoles en California (Estados Unidos).

Según han informado fuentes del director navarro, el comunicado que anuncia el premio revela que la película "encantó al jurado".

Still Being Me constituye una aproximación a la definición de la identidad personal en la edad adolescente, y está protagonizado por las adolescentes navarras Paula Boneta, June Agós y Alejandra Mayordomo, con banda sonora original de Germán Ormaechea.

El cortometraje presenta a tres chicas de doce años que fantasean dentro de una casa sobre los lugares a los que viajarían si no hubiese nada que las limitase.

La cinta se rodó durante un total de 14 días distribuidos a lo largo de 10 meses en diversos parajes de Navarra, Francia y Noruega.

Siguiendo este mismo hilo, Karlos Alastruey prepara ya un segundo proyecto titulado Al otro lado que se rodará en 2018 en Navarra, estará protagonizado por Aiora López y contará en el reparto con June Agós, Ainara Txokarro, Adriana Mateo, Noelia García, Paula Boneta y un actor aún por confirmar.

