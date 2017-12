Siete proyectos de creación artística recibirán ayudas del Ayuntamiento de Pamplona

Actualizada 28/12/2017 a las 11:46

Siete propuestas han recibido las ayudas municipales de la primera convocatoria del certamen para proyectos de creación artística puesta en marcha por el Ayuntamiento de Pamplona en este 2017. Dotado con 21.000 euros, 3.000 para cada uno de los proyectos ganadores, el certamen nace con el objetivo de fomentar la actividad creadora en la ciudad. La concejala delegada de Educación y Cultura, Maider Beloki, y la directora del área Maitena Muruzábal han dado a conocer el fallo de la primera edición de este certamen, al que se han presentado un total de 45 proyectos de diferentes disciplinas.

En concreto, han concurrido a la convocatoria 10 proyectos de artes audiovisuales, 10 de artes escénicas, 4 literarios, 8 musicales y 13 de artes plásticas. Los siete proyectos premiados han sido ‘El fantástico parque de Martina’ de Ana Maestrojuán, un texto teatral contemporáneo dirigido a público infantil; el proyecto coreográfico ‘Transoceánica’ de Carmen Larraz, que implica una investigación multidisciplinar en torno a la danza, la fotografía y la música; ‘El reyno de las letras. Navarreando por la literatura universal’, cómic del dibujante de Diario de Navarra César Oroz; el guion del cortometraje ‘Pez Volador’, obra de David Bernués; el proyecto artístico ‘Apuntes para después del colapso’ de José Javier Castiella, que combina en una instalación pintura y escultura; la composición musical ‘Alegoría de la fama’ de José Vicent Egea; y el proyecto de cortometraje documental ‘Cuerdas/Sokak’, que firma Margarita Gutiérrez.

El jurado, compuesto por personal técnico del área de Educación y Cultura y por la propia concejala, ha destacado el buen estado de la creación artística en la ciudad y el positivo esfuerzo de sus creadores y creadoras. Además de los proyectos premiados, otras de las propuestas han resultado interesantes y se valorará su inclusión en la programación cultural que organiza el Ayuntamiento de Pamplona.

FOMENTAR LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA

La finalidad de este certamen es potenciar la actividad creadora en Pamplona y llenar el vacío existente en lo que a ayudas ese proceso de creación artística se refiere. Se trata, por tanto, de conceder una ayuda económica para la realización de proyectos creativos desarrollados en el ámbito de las artes escénicas, plásticas, musicales, literarias, audiovisuales o de otras manifestaciones artísticas de la cultura.

Podían presentarse al certamen personas físicas que, en la fecha de presentar el proyecto, llevaran empadronadas en Pamplona al menos un año de forma ininterrumpida y que, además, estuvieran al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento y la Seguridad Social. Cada persona participante podía presentar un único proyecto de creación y no podía presentarse más de una persona para el mismo proyecto. Esos proyectos debían ser originales, realizados en 2017 y que podían hacer sido subvencionados en otras convocatorias municipales.

La valoración realizada por el jurado se ha basado en tres criterios, que se recogían en las bases de la convocatoria del certamen: el interés artístico y cultural del proyecto; la trayectoria de la persona creadora, teniendo en cuenta los trabajos creativos desarrollados durante los últimos años; y el impacto en el territorio del proyecto.

MÁS PRESUPUESTO Y NUEVA CONVOCATORIA

El Ayuntamiento de Pamplona tiene previsto continuar con este certamen para la presentación de proyectos de creación artística durante el año que viene, aunque introducirá modificaciones en la convocatoria. Por una parte, se prevé sacar la convocatoria en el primer trimestre del año, y no a finales como en este 2017. De esta forma se premiarán proyectos de trabajo, que es la idea original del certamen, y no creaciones ya terminadas como este año. Por ello, desde el Ayuntamiento se insta aquellas personas creadoras que han presentado en 2017 trabajos que no estaban acabados a que se vuelvan a presentar el año que viene.

También se va a ampliar la cantidad dedicada a premios. Se incrementará de los 21.000 euros con los que estaba dotada en este primer certamen a los 30.000 euros, un 42,8% más. Se reservarán tres premios de 3.000 euros para personas creadoras menores de 35 años que presentan sus proyectos.

EL PROYECTO DE CÉSAR OROZ

El Reyno de las Letras desarrolla mediante la publicación de un cómic un proyecto en el que al humor gráfico característico del autor se le añade una investigación por la literatura universal y a través de ella y de una forma indirecta remitirnos a la historia de Navarra.

A través de episodios recogidos de obras como 'El Códice Calixtino' (reflejo del temor a lo diferente), 'La Divina Comedia' de Dante Alighieri (de la codicia a la corrupción) y 'Trabajos de amor perdidos' de William Shakespearenos (en busca de la trascendencia) ofrece, a través del humor gráfico una nueva manera de leer la literatura universal y sobre todo de conocernos y reconocernos mejor como habitantes de esta Comunidad.

