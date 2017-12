El Beltza Weekend regresará a Pamplona en octubre

Actualizada 28/12/2017 a las 16:21

El Beltza Weekend, el festival de música negra que celebró entre el 28 y el 30 de septiembre pasado en Pamplona, regresará a la capital navarra con una segunda edición que tendrá lugar el fin de semana del 4, 5 y 6 de octubre de 2018 en la sala Zentral. Aunque aún no se conoce el cartel de bandas que actuarán, el bono para los tres días ya se han puesto a la venta en la página web de la sala pamplonesa a un precio de 30 euros más gastos de gestión.

La primera edición del festival Beltza Weekend, con un cartel conformado por cinco bandas de altísimo nivel dentro del circuito internacional de música negra, tuvo una gran aceptación.

Por el escenario del Zentral desfilaron Hannah Williams & The Affirmations (Reino Unido), The Excitements (Barcelona), The Limboos (Madrid), The Uppertones (Italia) y MFC Chicken (Reino Unido).

El festival contró además, con grandes DJs de soul, R&B, boogaloo y rockstedy. Además, el Beltza Weekend incluyó la exposición Black Music de la pintora Conchita Bardají, que dio el pistoletazo de salida del festival.

Junto a estas cinco bandas actuaron reconocidos DJs de la escena Soul como Jules Barsoulona, Adela Domínguez, Spencer Evoy, Alber Acedos o Julen Blaká, entre otros muchos.



