Un corto rodado en Navarra, en la selección oficial de Los Angeles Film Awards

Actualizada 26/12/2017 a las 13:06

El cortometraje experimental 'Still Being Me' (Seguir siendo yo), escrito y dirigido por Karlos Alastruey, ha sido confirmado como selección oficial para Los Angeles Film Awards, galardones cinematográficos que se fallan en California (Estados Unidos) a principios del año próximo.



Según han informado fuentes del director navarro, 'Still Being Me' constituye una aproximación a la definición de la identidad personal en la edad adolescente, y está protagonizado por las navarras Paula Boneta, June Agós y Alejandra Mayordomo, con banda sonora original de Germán Ormaechea.



El cortometraje presenta a tres chicas de doce años que fantasean dentro de una casa sobre los lugares a los que viajarían si no hubiese nada que las limitase.



La cinta se rodó durante un total de 14 días distribuidos a lo largo de 10 meses en diversos parajes de Navarra, Francia y Noruega.

Etiquetas Cine

Selección DN+