El cómic en 2018, cargado de autores internacionales

Tras un año en el que Corto Maltés nos ha hecho viajar por África y 'La Verdad' de Catherine Meurisse nos ha recordado el drama de Charlie Hebdo, las editoriales españolas proponen un 2018 muy internacional con títulos de autores como Neil Gaiman, Andrea Pazienzia, Tom Gauld o Gipi.



Estos son algunos de los títulos de cómics que llegarán a las librerías españolas el próximo año:



- 'Esposas prohibidas de siervos sin rostro en la mansión secreta de la noche del aciago deseo' (Planeta). Con este extenso título llega a España lo nuevo de Neil Gaiman, una novela gráfica dibujada por Shane Oakley -que vio la luz en 2017 en Estados Unidos de la mano de Dark Horse- y que basada en una historia corta del propio Gaiman.



- 'Drama' (Maeva): La historiestista Rina Telgemeier se ha convertido en una autora de masas gracias a sus novelas gráficas llenas de mensajes de superación. En esta ocasión, regresa con una obra en la que abordará la amistad, el trabajo en equipo y la creatividad.



- 'Pórtate fien' (Blackie Books): También tendremos un nuevo recopilatorio de imágenes y ocurrencias del humorista y artista plástico Miguel Noguera (de título Pórtate Fien) y una nueva entrega, ya la tercera, de las viñetas de Raúl Cimas.



- 'Black Dog' (ECC): Aunque esta editorial sigue su apuesta por el manga -en 2018 traen 'Kakegurui' de Homura Kawamoto y Toru Naomura- hay que destacar dos obras 'Nick Cave: Mercy on me' de Reinhard Kleist, la biografía de Cave; y 'Black Dog: Los sueños de Paul Nash', de Dave McKean, donde se aborda la vida del pintor surrealista inglés y cómo le afectó la Primera Guerra Mundial.



- 'En la cocina con Kafka' (Salamandra Graphic): En esta nueva recopilación de las tiras que Tom Gould publica en The Guardian, el escocés se meterá de lleno con su habitual mirada irónica en cuestiones como los peligros de ser un escritor de éxito, las primeras apariciones del smatphone en la literatura o los métodos de asesinato para autores de novela negra.



- 'La tierra de los hijos' (Salamandra Graphic): El italiano Gipi, uno de los más admirados de su país, propone en este cómic una obra sobre un padre, dos hijos, una madre que ya no está y un cuaderno que los niños no pueden leer. Una auténtica crónica sobre el fin del mundo.



- 'March' (Norma): Novela gráfica superventas en EEUU de John Lewis y Andre Aydin sobre la historia del propio Lewis, congresista y uno de los líderes de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos en EEUU.



- 'Las voces y el laberinto' (Roca): En 2018 llegará la adaptación gráfica de 'Las voces del laberinto', de Ricardo Ruíz, y reinterpretado por el dibujante Alfred Borés. Un libro que da voz a quienes habitualmente no la tiene, a aquellos que sufren esquizofrenia, a través de testimonios reales de enfermos.



- 'El Día 3' (Astiberri): Los autores Miguel Ángel Giner Bou y Cristina Durán -autores de otros títulos como 'Una posibilidad entre mil'- regresan con un cómic basado en el accidente del metro de Valencia en 2006 y que pone el foco en los entresijos de la justicia con un toque de 'thriller' que le dará más emoción.



- 'Pompeo' (Fulgencio Pimentel): La editorial riojana trae a España esta historia considerada como una de las grandes obras del autor italiano más importante de los 80. Una novela gráfica parcialmente autobiográfica, e inédita en España, en la que habla, entre otras cosas, de su adicción a las drogas.

- 'Poli, Polito y Lucero' (Reino de Cordelia): El ilustrador Augusto Fernández Sastre se convirtió en uno de los pioneros del cómic español gracias a las aventuras de Poli, Polito y Lucero, dos hermanos que siendo niños recorren solos el mundo junto a su perro. Unas peripecias de Carlos Caballero que llegan recopiladas después de que se publicaran seriadamente entre 1932 y 1934.

