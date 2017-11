Bruno Mars reina y 'Despacito' deja su marca en los American Music Awards

Actualizada 20/11/2017 a las 13:10

El cantante estadounidense Bruno Mars se llevó este domingo siete premios en los American Music Awards (AMAs), una ceremonia en la que el puertorriqueño Luis Fonsi y su 'Despacito' dejaron su sello con dos galardones.



Mars se hizo con los trofeos al artista del año, vídeo del año ('That's What I Like'), artista masculino favorito, álbum favorito ('24K Magic'), artista masculino favorito de soul/R&B y álbum favorito de soul/R&B. Le faltó alzarse con la estatuilla al artista favorito contemporáneo para hacer un pleno, pero ese premio fue a parar a Shawn Mendes.



Fonsi y 'Despacito', por su parte, triunfaron en los campos de colaboración del año (junto a Daddy Yankee y Justin Bieber) y canción favorita de pop/rock. Sin embargo, no pudo hacerse con el galardón al vídeo del año ni con el de artista latino favorito, otorgado a la colombiana Shakira.



La gala tuvo un marcado tono político desde el comienzo, donde se mandó un recuerdo a los equipos de emergencia desplegados a las recientes catástrofes naturales que han asolado al país en los últimos meses.



También hubo referencias a las denuncias de acoso sexual por parte de cientos de mujeres en el país, así como a las políticas divisorias de la Administración de Donald Trump.



"Necesitamos el poder de la música para que nos ayude a curarnos. Ha sido un año que ha puesto a prueba nuestra fe", dijo el actor Jamie Foxx, uno de los presentadores del evento.



Tras su discurso, Pink y Kelly Clarkson se unieron en un dueto para entonar una emocionante versión del clásico 'Everybody Hurts', de REM.



"Hay demasiado odio en el mundo. Debemos sobreponernos y nunca pedir perdón por ser quienes somos", indicó Demi Lovato antes de interpretar 'Sorry Not Sorry' sobre el escenario del teatro Microsoft, de Los Ángeles, en cuyas pantallas aparecieron tuits de usuarios que criticaban su cuerpo.



Otros momentos destacados fueron la actuación de Diana Ross ('I'm Coming Out', 'Take Me Higher', 'Best Years of My Life' y 'Ain't NO Mountain High Enough') tras recibir un premio honorífico a su carrera, y el homenaje de Christina Aguilera a Whitney Houston por el 25 aniversario del estreno de 'The Bodyguard', una actuación en la que ofreció versiones de temas como 'I Will Always Love You' o 'Run To You', entre otras.



Asimismo, Selena Gómez, estrenando tinte rubio, interpretó por primera vez en televisión su tema 'Wolves'.



Los nominados a los American Music Awards se basan en los registros de ventas de álbumes y canciones digitales, emisiones de radio y en 'streaming' medidos por la publicación Billboard y sus socios Nielsen Music y Next Big Sound.



Los ganadores, en cambio, son elegidos por los fans.

Etiquetas Música

Selección DN+